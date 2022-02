Pfarrgemeinderatswahl 2022: Die Kirche wählt ihre Basis

Unter dem Motto „mittendrin“ stehen die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März. Alle fünf Jahre wählen österreichweit Katholikinnen und Katholiken ihre pfarrliche Basis neu. In Niederösterreich sind rund 979.000 Pfarrmitglieder – gefirmt oder mindestens 16 Jahre alt – wahlberechtigt und können sich selbst zur Wahl aufstellen lassen.

Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz (links) wünscht sich Männer und Frauen als Pfarrgemeinderat-Kandidaten, „die mittendrin im Leben der Menschen in den Gemeinden stehen“. PGR-Referent Peter Haslwanter (rechts) unterstützt mit seinem Team die Wahlvorbereitungen in den Pfarren. Foto: Diözese St. Pölten

„Der Pfarrgemeinderat ist keine Kopie des politischen Gemeinderats“, sagt der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz. Es gehe um kirchliches Selbstverständnis und gemeinschaftliches Denken. Die Wahl sei eher eine „Erwählung“ und Ausdruck des Vertrauens von Pfarrmitgliedern und Pfarrer gegenüber den „Erwählten“. „ Es braucht Männer und Frauen, die darauf achten, Menschen in der Gemeinde nicht aus den Augen zu verlieren“, so Schwarz.

Gemeinsam mit Priestern, Pastoralassistenten, Pfarrhelfern und Diakonen sind die ehrenamtlichen Räte die Pfeiler des Pfarrlebens: Sie entscheiden gemeinsam mit den Hauptamtlichen und gestalten so Angebote und Dienste für Jung und Alt in der Pfarre.

„Das jahrhundertelange Standesdenken, dass ein Pfarrer das erste und letzte Wort hat, ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil passé: Wir sind als Getaufte und Gefirmte alle Teil dieser Kirche. Dieses Miteinander vielfältiger Lebensstile und Milieus, unterschiedlicher Altersstufen von Senioren, jungen Familien bis zu den Jüngsten drückt sich im Pfarrgemeinderat aus“, sagt Peter Haslwanter, PGR-Referent der Diözese St. Pölten.

Nicht eine kleine Gruppe entscheide, was richtig ist für alle. „Vielmehr geht es darum zu schauen, was die Menschen für ihr Leben und im Glauben brauchen, und somit der Seelsorge und Pastorale einen möglichst breiten Raum zu geben“, so Haslwanter. Die Pfarrgemeinderäte sollten dabei „mutig, robust und vielfältig“ für alle Menschen in einer Pfarre denken und handeln.

Pandemie und Schwund erschwert Kandidatensuche

Besonders schwierig gestaltet sich dieses Mal die Kandidatinnen- und Kandidatensuche. Viele Pfarren haben sich von der Einschränkung bis Lähmung durch die Corona-Pandemie nicht wieder erholt. Der Schwund an aktiven Katholiken – abseits der maximal zehn Prozent Gottesdienstbesucher – hat seinen Ursprung aber schon viele Jahre zuvor.

Vor 30 Jahren sei die Entscheidung, zu einer Pfarre dazuzugehören, noch stark von Traditionen und der gesellschaftlichen Mehrheit gestützt gewesen. „Heute bekennen sich Menschen aus einer freien Wahl heraus zum Glauben und entscheiden sich dafür. Da steckt das künftige Potenzial für eine neue Gestalt der Kirche“, meint Haslwanter.

Den ratlosen Pfarren rät Haslwanter, nicht so sehr von den Aufgaben her zu denken, sondern von den Talenten und Leidenschaften der Menschen im Umfeld. Die Frage „Was würdest du anders machen?“ und die Resonanz darauf seien vielleicht ein Türöffner für jemanden, der im Pfarrgemeinderat aktiv mitgestalten will.

Für die Institution Kirche und die Pfarren brauche es jedenfalls eine Öffnung und ein Umdenken. Daran führe kein Weg vorbei. „Mit einer guten Portion Gottvertrauen und dem Heiligen Geist werden wir den Neuaufbruch schaffen“, glaubt Haslwanter. Aufs und Abs in der Kirchengeschichte habe es immer gegeben, aber auch immer wieder Neuaufbrüche.

Je nach Pfarre bekommen die Wahlberechtigten ihren Stimmzettel mit fixer Kandidatenliste zum Auswählen oder leerem Stimmzettel (Urwahl) mit dem Pfarrblatt oder via Post vor dem 20. März zugestellt. Sechs Wochen später – nach Ostern – soll der frisch gewählte Pfarrgemeinderat erstmals zusammenkommen.