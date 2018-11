EU-Kommission rügt NÖ-Gesetz zur Auftragsvergabe .

Die EU-Kommission hat die Einhaltung von EU-Vorschriften zur Auftragsvergabe in Niederösterreich eingefordert. Nach Auffassung der EU-Behörde verstoßen mehrere Aspekte des niederösterreichischen Gesetzes über Rechtsmittel gegen die EU-Vorschriften, teilte die Kommission am Donnerstag in Brüssel mit.