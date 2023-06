Corona-Fonds-Details sollen spätestens am 4. Juli beschlossen werden

Ende Mai haben ÖVP und FPÖ in der Landtagssitzung im Alleingang den stark diskutierten Corona-Fonds beschlossen. SPÖ, Grüne und NEOS lehnten ihn ab. Sie kritisierten, dass die Richtlinien für den mit 31,3 Millionen Euro dotierten Unterstützungstopf fehlen. Die NEOS sprachen etwa von einem „Blankoscheck“, den man nicht unterstützen könne. Folgen sollten die konkreten Richtlinien bis Juni. Bekannt sind sie bisher jedoch noch nicht.

Aus dem Büro des zuständigen FPÖ-Landesrats Christoph Luisser heißt es nun auf NÖN-Nachfrage, dass die Richtlinien fertig ausgearbeitet seien. Der Ball liege jetzt bei der ÖVP, mit der die Details noch abgestimmt werden müssen. Beschlossen werden sollen die Richtlinien noch vor der politischen Sommerpause. Konkret nennt ein FPÖ-Sprecher die Landesregierungssitzung die Daten 27. Juni oder 4. Juli.

700 Strafen werden zurückbezahlt

Bisher wurden zu dem Vorhaben, mit dem die Parteien durch Corona entstandene Schäden lindern wollen, nur die Eckpunkte präsentiert. Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) kündigte an, dass "alle verfassungswidrigen Strafen von Amts wegen zurückbezahlt werden". Informiert werden sollen die Betroffenen darüber direkt von der Behörde, erklärte Luisser. Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) handelt es sich dabei um rund 700 Strafen, die rund 200.000 Euro umfassen. Die übrigen 99 Prozent der Unterstützungssumme sollen an Menschen gehen, „die durch die Pandemie Schäden erfahren haben“. Gemeint sind laut Mikl-Leitner Personen, die beispielsweise unter Long Covid, pandemiebedingten, psychischen Erkrankungen oder Impfbeeinträchtigungen leiden. Auch Mehraufwendungen, die Familien durch im Home Schooling entstandene Lernrückstände aufbringen mussten (wie etwa Nachhilfestunden), sollen entschädigt werden. Für wen konkret das gilt, und was Betroffene tun und einreichen müssen, um das Geld zu erhalten, soll in den Richtlinien geregelt sein.

Fonds ist für zwei Jahre eingerichtet

Der Corona-Fonds ist für zwei Jahre eingerichtet. Antragsberechtigt sollen Personen mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich sein. Die Unterstützungssumme von 31,3 Millionen Euro kommt zum Großteil (30 Millionen Euro) aus dem laufenden Budget. Der kleine Teil von 1,3 Millionen sind dem Land zugeflossene (verfassungswidrige) Strafgelder.