FPÖ-Landesrätin Rosenkranz fordert Zivildienst auch für Frauen

1.669 junge Männer absolvieren oder absolvierten heuer in Niederösterreich bereits ihren Zivildienst - die meisten, nämlich fast 60 Prozent davon, im Rettungsdienst. In Summe haben sich österreichweit in diesem Jahr etwas mehr Menschen für den Dienst am Nächsten entschieden. Der Bedarf konnte mit Zivildienstleistenden zu 86,4 Prozent abgedeckt werden, informierte die für den Zivildienst zuständige Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Eine 100-prozentige Abdeckung sei wünschenswert, aus Sicht der ÖVP-Politikerin aber nicht erreichbar.

Susanne Rosenkranz kritisiert das Zivildienst-Managament in Österreich. Foto: FPÖ Niederösterreich

Die für das Ressort in Niederösterreich zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz zeigte sich von diesen Zahlen nicht beeindruckt. „Kein Plan, keine Perspektive, keine Zukunft“, kommentierte sie die präsentierten Statistiken. Sie betonte, dass alleine in Niederösterreich rund 200 Zivildienst-Stellen nicht besetzt werden konnten. Ein Konzept, wie man den Bedarf künftig vollständig decken könnte, fehlt aus ihrer Sicht. Rosenkranz selbst ließ dazu mit einem Lösungsvorschlag aufhorchen. Sie forderte die Öffnung des Zivildienstes auch für Frauen.

„Was beim Bundesheer längst möglich ist, wird hier Frauen immer noch vorenthalten. Das ist ignorant und vor dem Hintergrund der geburtenschwachen Jahrgänge auch völlig verantwortungslos“, kritisierte Rosenkranz. Als zweites Beispiel für „innovatives Zivildienst-Management“ nannte sie die Einführung eines ambulanten Entlastungsdienstes durch Zivildienstleistende. Der Bedarf an Pflegerinnen und Pflegern sowie der verständliche Wunsch nach Entlastung für pflegende Angehörige wachsen stetig. „Schon heute ist es für viele Betroffene schwierig, gute und bezahlbare Angebote zu finden“, meinte die Landesrätin.