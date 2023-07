Luftqualität in NÖ hat sich weiter verbessert

Wenn man auf die vergangenen fünf Jahre blickt, zeigt sich ein fallender Trend was die Belastung durch Feinstaub in NÖ betrifft: Im Vergleich zum Jahr 2017 sei die Belastung durch Feinstaub um rund 15,8 Prozent gesunken, heißt es in einer Aussendung. Damals wurde in NÖ noch ein Jahresmittelwert von 19 µg/m³ gemessen, im Jahr 2022 waren es nur mehr 16 µg/m³. Beides liegt weit unter dem erlaubten Grenzwert für das Jahresmittel, dieser gebe 40 µg/m³ vor.

Im Zehnjahresvergleich (2012 bis 2022) zeige sich sogar eine Abnahme von rund 30,4 Prozent. Der Jahresmittelwert von Feinstaub in Niederösterreich lag im Jahr 2012 demnach noch bei 23 µg/m³. Wählt man das Jahr 2005 als Vergleichszeitpunkt, also jenes Jahr bevor das NÖ Feinstaubprogramm – ein Maßnahmenpaket zur Reduktion von Feinstaub – in Kraft getreten ist, ergibt sich sogar eine Reduktion von rund 44,8 Prozent. Ein ähnliches Bild zeige sich laut Aussendung auch bei Stickstoffdioxid. Bei einer Betrachtung der letzten zehn Jahre sehe man eine Abnahme um rund 33,3 Prozent. 40 stationäre und vier mobile Messstellen überwachen rund um die Uhr die Luftqualität in NÖ.

„Bereits zum zehnten Mal in Folge liegt Niederösterreich unter dem Feinstaub-Grenzwert. Die Luftqualität hat sich wieder verbessert“, zieht Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) eine positive Jahresbilanz. Saubere Luft trage dazu bei, die Gesundheit zu erhalten und die Natur zu schützen. „Wir alle können dazu einen Beitrag leisten, indem wir unter anderem Produkten aus der Region den Vorrang geben. Das stärkt die regionale Wirtschaft und vermeidet lange, schmutzige Transportwege“, so Pernkopf. Zudem sei es sinnvoll auf klimafreundliche Heizungen umzusteigen.