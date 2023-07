80 Prozent der Gemeinden bieten Ferienprogramm für Kinder

„Kinder brauchen in den Ferienwochen Erholung, damit sie im Herbst wieder mit frischer Energie in das neue Schuljahr starten können. Klar ist aber auch, dass die Vereinbarkeit von beruflichen Urlaubswochen und Ferienwochen oft eine große Herausforderung darstellt“, sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). In Niederösterreich gebe es aber bereits ein gutes Ferienbetreuungsprogramm, betont sie.

Über 80 Prozent der Gemeinden bieten Ferienbetreuungsangeboten für Schülerinnen und Schüler, informieren Teschl-Hofmeister und die Familienland GmbH mit Verweis auf eine Umfrage. Das seien immerhin 450 Gemeinden. Die Programme sollen es den Kindern ermöglichen, sich in den Ferien weiterhin mit ihren Freundinnen und Freunden zu treffen und die Atmosphäre „Schule“ aus einer spielerischen Sicht erleben. Auch den arbeitenden Eltern nehmen sie etwas Druck, indem durch vertrauenswürdige Pädagoginnen und Pädagogen eine gute Betreuung der Kinder garantiert wird, betont Teschl-Hofmeister.

Die NÖ Familienland GmbH ist Kooperationspartner von 99 niederösterreichischen Gemeinden und setzt in der Ferienbetreuung mehr als 215 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen ein. „Mit dem pädagogisch geschulten Personal gewährleistet die NÖ Familienland GmbH eine qualitative und vor allem kreative Betreuung der Kinder“, sagt Geschäftsführerin Barbara Trettler.