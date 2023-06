Land NÖ finanziert Studiengang Sozialpädagogik mit 1,8 Millionen Euro

In Niederösterreich besteht derzeit ein großer Bedarf an Sozialpädagoginnen und -pädagogen, die mit Kindern, Jugendlichen oder Menschen, die nicht mehr selbstständig leben können, arbeiten. Das Land Niederösterreich wird deshalb den Bachelor-Studiengang Sozialpädagogik an der FH St. Pölten mit 1,8 Millionen Euro finanzieren.

„Häufig sind es Kinder und Jugendliche aus problematischen Familienverhältnissen, die auf Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen angewiesen sind. Wir müssen daher dringend auf diesen Mangel an Arbeitskräften reagieren, um dort zu helfen und zu unterstützen, wo es die Familie alleine nicht mehr schafft“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung.

Kosten und Studierenden-Status hemmen Attraktivität

Im Moment wird an der FH St. Pölten eine wissenschaftsorientierte, praxisnahe Ausbildung für Sozialpädagoginnen und -pädagogen angeboten. Da diese Lehrgänge im Weiterbildungssektor angesiedelt sind, ist das Angebot derzeit kostenpflichtig (3.150 Euro pro Semester plus ÖH-Beitrag) und Studierende werden als „außerordentlich“ geführt.

Dadurch werden sie von vielen Stipendien, wie vom Selbsterhalterstipendium ausgeschlossen. Diese Hürden senken die Attraktivität des Lehrgangs, obwohl sehr viele Fachkräfte in diesem Sektor benötigt werden und das Interesse an der Berufsausbildung besteht. Dank einer Anschubfinanzierung des Landes NÖ von 1,8 Millionen Euro wird es möglich, die Grundausbildung für die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zu einem öffentlich finanzierten Studiengang umzuwandeln.

„Wir freuen uns, dass die hohe Qualität unserer Ausbildung mit dieser Anschubfinanzierung anerkannt wird. Durch die Finanzierung des Landes wird das Angebot für Studierende attraktiver und es können mehr Fachkräfte ausgebildet werden“, meint FH-Geschäftsführer Johann Haag.

Studiengang stark an Praxis ausgerichtet

Die Anschubfinanzierung in der Höhe von 1,8 Millionen Euro ermöglicht, dass drei Anfängerkohorten zu je 20 Studierenden ab Herbst 2024 bis Sommer 2029 zu 100 Prozent finanziert werden können. „Der moderne Studiengang bietet den Absolventinnen und Absolventen ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern im sozialen Sektor. Weiters stellt der Bachelorabschluss die Eintrittspforte zu einer weiterführenden Bildungs- und Wissenschaftslaufbahn dar. Diese Durchlässigkeit entspricht dem heutigen Anspruch an eine vielfältige Bildungs- und Erwerbsbiografie“, erläutert Schmid.

Um Ausbildung und Praxis bestmöglich zu verbinden, ist ein duales Studium geplant. Ausbildungs- und Praxisblöcke in den kooperierenden Organisationen sind fixe Bestandteile des Lehrplans. Die Studierenden sind nach einer Studieneingangsphase bereits in der Praxis in den kooperierenden Organisationen tätig. „Neuste Erkenntnisse aus der Forschung und aktuelle Bedarfe der Praxis in einer modernen Sozialpädagogik-Ausbildung zu kombinieren, ist der Anspruch an diesen Studiengang“, erklärt Lehrgangsleiterin Christine Schmid von der FH St. Pölten.