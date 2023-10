Appell an Politik: „Weniger streiten, mehr zuhören“

Während die Bundes-ÖVP den Bauernbündler und Staatsvertragsstifter Leopold Figl aus Rust im Tullnerfeld als ihren neuen Markenbotschafter kampagnisieren, inszeniert sich schon FPÖ-Bundesobmann Herbert Kickl als neuen „Volkskanzler“ à la Leopold Figl.

An der historischen Wirkungsstätte von Altkanzler Leopold Figl, der ehemaligen Zentrale des NÖ-Bauernbunds in der Schenkenstraße im 1. Bezirk, wiederum standen die Zeichen ganz auf Dialog und Zuhören: Über 150 Studierende und Interessierte lauschten am Mittwochabend dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler und der ehemaligen Landesrätin Doraja Eberle, warum Demokratie ohne Religion nicht funktioniert. Das Thema des Talks, „Demokratie braucht Religion“, war angelehnt an das 2022 erschienene, gleichnamige „Spiegel-Bestseller“-Buch des Soziologen Hartmut Rosa.

Wie die „Kathpress“ berichtet, plädierte Bischof Hermann Glettler bei dem Podiumsgespräch für ein besseres Zuhören und weniger Gereiztheit in Politik, Kirche und Gesellschaft. Glettler ortet einen immer höheren Empörungspegel und eine "Beschleunigung, die wir nicht mehr schaffen". Daraus erwachse eine diffuse "Aggression auf das System", weil viele das Gefühl haben, nicht mehr gehört zu werden und abgehängt zu sein, sagte der Innsbrucker Bischof bei dem Podiumsgespräch, das gleichzeitig den Semesterauftakt der im Figlhaus beheimateten Akademie für Dialog und Evangelisation umrahmte.

"Voller Hof" im historischen Wiener "Figlhaus": Rund 150 Gäste, darunter viele Studierende, besuchten die Veranstaltung zum Semesteraufakt der Akademie für Dialog und Evangelisation. Foto: Katharina Schiffl

„Modus der Aggression“ in Gesellschaft, Politik und Kirche

Diese Gereiztheit habe sich von der Gesellschaft auf Politik und bis in die Kirche ausgebreitet. In diesem "Modus der Aggression" gehe es nur noch darum, den anderen lächerlich und Ideen sofort zunichtezumachen. Papst Franziskus habe diesen Zugang, bei dem es nicht mehr um das Gestalten geht, als "ekelhaftes Gesicht der Politik" bezeichnet, so der Bischof.

Für Glettler braucht die Politik den Glauben, "weil uns viel mehr verbindet, als uns trennt". Der Glaube an die Vergebung sei die "schönste Kraft des Christentums", so der Bischof. "Wenn wir Unsicherheit und Versagen teilen, dann wirkt der Geist Gottes", zeigte er sich überzeugt: "Wenn ich sage, 'ich habe dir Leid zugefügt, es tut mir leid', fühlt sich das Gegenüber viel eher verstanden, als wenn ich nur aufzähle, was ich alles Tolles gemacht habe." Das ist für Glettler "gelebte Demut, das ist das Wirken des Heiligen Geistes".

Der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Gletter, Moderator Michael Frey und die NGO-Gründern "Bauern helfen Bauern" Doraja Eberle, ehemalige VP-Landesrätin in Salzburg bei der Podiumsdiskussion "Demokratie braucht Religion" im Wiener Figlhaus. Foto: Katharina Schiffl

Sich ansprechen lassen, "in Wahrnehmung und Resonanz kommen", das sei es auch, was Papst Franziskus sich von der Synode erhoffe. So habe Franziskus bei einem ökumenischen Gebet auf dem Petersplatz im Vorfeld der Synode ein über acht Minuten langes Schweigen gefordert. Dem Papst gehe es darum, wieder "ins Hören zu kommen", sich herausreißen zu lassen, dem Moment Raum zu geben und letztlich empathiefähig zu bleiben, so der Bischof.

Keine "sicheren Häfen mehr"

Davon, wie sich die politische Kultur verändert hat, berichtete die NGO-Gründerin ("Bauern helfen Bauern") und ehemalige ÖVP-Landespolitikerin in Salzburg, Doraja Eberle. Der heutige Umgang miteinander ist für sie "erschreckend", es gehe "heute nur noch um Bashing, wir können den anderen im Anderssein nicht mehr achten", das gelte nicht nur in der Politik, sondern für die Gesellschaft als Ganze.

Heute gäbe es keine "sicheren Häfen" mehr, es fehle an Vorbildern, "an Menschen, die Zuhören können, die Demut haben". Sie selbst sei manchmal in Sorge, die Empathie zu verlieren, so die Ex-Politikerin. Als Christin versuche sie, die Menschen nicht durch hochtrabende Reden, sondern durch ihr Tun zu berühren, so die NGO-Gründerin. Eberle ortet auch einen Mangel an Solidarität: "Wir trauen allen alles zu, Demokratie braucht aber vor allem Solidarität", schloss sie.

Von links: Michael Frey & Hannah Flachberger von der Akademie für Dialog und Evangelisation, der Innsbrucker Diözesan Bischof Hermann Glettler, NGO-Gründerin Doraja Eberle und der Leiter der Akademie für Dialog und Evangelisation, Otto Neubauer (re.) Foto: Katharina Schiffl

Die Akademie für Dialog und Evangelisation bietet im neuen Semester wieder unterschiedliche Lehrgänge an, darunter ein Leadership-Training, das Führungsqualität und christliche Werte kombinieren soll. Ziel der Akademie ist es, durch ihre Kurse und Veranstaltungen den Dialog von Menschen aller Weltanschauungen und Religionen zu fördern.