Waldhäusl-Prozess: Was braucht es als Politiker?

NÖN: Beim Prozess gegen den Landesrat gewann man den Eindruck, ein Politiker müsse kaum etwas wissen. Ist das so?

Peter Filzmaier: Ein Politiker hat eine Führungsrolle. Dafür braucht es drei Kompetenzen: Was die Fachkompetenz angeht, kann ein Politiker maximal Generalist, kein Spezialist sein. Zudem braucht man Managementfähigkeiten, weil man ein Milliarden-Budget und viel Personal verantwortet, sowie Kommunikationskompetenz.

Warum muss ein Politiker kein Spezialist seines Bereichs sein?

Da gibt es keine Einschränkungen, weil jeder gewählt werden können soll. Es wäre demokratiepolitisch heikel, eine bestimmte Ausbildung zu verlangen, weil man damit Personen ausschließe. Das befreit einen Politiker aber nicht von der rechtlichen Verantwortung. Dafür hat er Spezialisten und kann Gutachten einholen.

Neben der juristischen gibt es die politische Verantwortung. Wie könnte die aussehen?

Wenn jemand Verantwortung nicht wahrnimmt, kann er per Misstrauensantrag abgewählt werden – unabhängig von rechtlicher Relevanz. Das wäre auch im Fall einer Verurteilung des Landesrats die logische Folge. Geht er in Berufung, würde sich der Prozess ziehen. Dann entstünde die Debatte, ob er politisch tragbar ist. Vor einem aussichtsreichen Misstrauensantrag würde er wohl zurücktreten. Automatisch verliert ein Landesrat das Amt, wenn er zu mindestens einem Jahr bedingt oder einem halben Jahr unbedingt verurteilt wird.

Manche meinen, die Landeshauptfrau hätte Waldhäuslschon bei Anklage die Asyl-Agenden entziehen müssen.

Das ist im Proporzsystem nicht so einfach. Hätte sie das getan, hätte die FPÖ wieder das Vorschlagsrecht. Es ist also schon verständlich, dass man da das Gericht entscheiden lässt. Und Waldhäusls Zugang zu Asyl-Themen kannte man ja schon vorher. Man könnte also auch argumentieren, dass man ihm die Zuständigkeit gar nicht erst hätte geben dürfen. -lr-