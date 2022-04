Erste Schleritzko-Bilanz nach fünf Jahren: Rückblick ohne Nulldefizit

Werbung

Am 19. April 2017 wurde Ludwig Schleritzko (ÖVP) als Landesrat für Finanzen und Mobilität angelobt. Fünf Jahre danach zieht er im NÖN-Gespräch eine erste Bilanz:

Die größten Herausforderungen. Als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 2017 den Horner Ludwig Schleritzko in die Landesregierung holte, war er landespolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Der studierte Agrarökonom war zwar Mitarbeiter in den Büros der Landesräte Josef Plank und Stephan Pernkopf gewesen – ab 2014 war er aber Direktor des Nationalparks Thayatal.

Öffi-Ausbau statt Waldviertel-Autobahn

Die erste Herausforderung sei es demnach gewesen, sich zu orientieren, blickt Schleritzko zurück: „Unser Vorteil in Niederösterreich ist, dass wir exzellente Experten in den Fachabteilungen haben.“ Inhaltlich erwies sich die Coronakrise mit ihren Auswirkungen auf die Landesfinanzen als größte Herausforderung.

Das Klimaticket. Es war ein Prestigeprojekt der schwarz-grünen Bundesregierung und hing aber nicht zuletzt dank der Bedenken von NÖ bis zuletzt am seidenen Faden: das Klimaticket.

Seit Oktober des Vorjahres ist es Realität – „und schon auch ein Erfolg des Landes Niederösterreich“, wie Schleritzko betont. Und ein Schlüsselprojekt für die angestrebte Mobilitätswende.

Die Mobilitätswende. Vor fünf Jahren war die Waldviertel-Autobahn noch heiß diskutiert, heute ist sie Geschichte – zu Grabe getragen auch vom Waldviertler Schleritzko. Stattdessen setzt Niederösterreich auf den Öffi-Ausbau.

„Hier ist uns in den vergangenen fünf Jahren viel gelungen“, freut sich Schleritzko. Beispiele dafür sind die Takt-Verdichtungen auf West- und Südbahn – „im Wiener Umland haben wir heute einen 15-Minuten-Takt.“

Bis 2030 werden 1,1 Milliarden Euro in eine Aufstockung des Zug-Angebotes investiert. Und auch Schleritzkos Heimatstadt Horn wird ans Zugnetz angeschlossen – an die Franz-Josefs-Bahn. Ein Erfolg ist zudem die erste Straßenbahn, die Bundesländergrenzen überschreitet – die S72 führt ab 2025 bis Schwechat.

Radwege-Ausbau steckt noch in den Kinderschuhen

Gelungen ist es auch, das Alltagsradeln zu etablieren – allerdings mit kräftiger Schützenhilfe durch Corona.

Der Radwege-Ausbau steckt aber noch in den Kinderschuhen, muss auch Schleritzko zugeben: „Infrastrukturprojekte haben ihren Vorlauf. Wir haben aber die Weichen für neue Radwege in allen Landesteilen gestellt. Und es ist gelungen, dass in allen Gemeinden ein Umdenken stattgefunden hat.“

Die Straßen. „Das Auto wird in Niederösterreich immer Teil der Mobilität sein“, ist Schleritzko sicher. Mit der Umfahrung Wieselburg wurde das größte Landes-Straßenbauvorhaben im Vorjahr abgeschlossen, jetzt folgt mit der Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen (Bezirk Zwettl) ein Schlüsselprojekt für das obere Waldviertel.

Der Knatsch mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler um die von ihr gestoppten Autobahn-Projekte in Niederösterreich wird wohl noch vor Gericht landen. Zumindest die S 34 bei St. Pölten und Teile der S 8 sollen kommen, hofft Schleritzko.

Die Coronakrise. Schleritzko war 2017 mit einem großen Ziel angetreten: das Null-Defizit. Erreicht wurde es nie – zuerst, weil der Pfad erst erarbeitet werden musste. Dann kam Corona. 1,5 Milliarden Euro kostete die Pandemie seither Niederösterreich. Und mit der Teuerung kommt bereits die nächste Belastung für das Budget.

Frühestens 2025 werde NÖ wieder auf dem Budgetpfad von 2019 sein, vermutet Schleritzko: „Aber wir müssen da sein, wenn uns die Menschen brauchen.“ Wann das erste Nulldefizit kommt? Man weiß es nicht.