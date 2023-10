Wer kriegt die zusätzlichen Millionen?

Von einem „Paradigmenwechsel“ sprachen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch nach der Einigung auf die Eckdaten des neuen Finanzausgleichs. Der regelt, wie die etwa 110 Milliarden Euro an Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt werden. Für Länder und Gemeinden gibt es künftig um 2,4 Milliarden Euro pro Jahr, wobei davon zwei Drittel der Summe erstmals mit konkreten Zielen für Zukunftsprojekte verknüpft sind. „Es gibt also mehr Geld seitens des Bundes, wenn es Reformen gibt und die Bundesländer Ziele erreichen“, erklärt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hervor. Kleiner Schönheitsfehler: Wird das Ziel nicht erreicht, gibt es keine Sanktionsmöglichkeiten.

„Mit der Grundsatzeinigung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wurde ein Baustein gesetzt, damit es in der Gesundheitsversorgung, bei der Kinderbetreuung und Pflege auch in den kommenden Jahren gut weitergehen kann“, betont Mikl-Leitner. Besonders streicht sie hervor, dass es gelungen sei, die Finanzkraft der Gemeinden zu stärken.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht im Ergebnis einen wichtigen Beitrag, die Finanzkraft der Gemeinden zu stärken. Foto: NLK

Der Finanzausgleich bringt Niederösterreich insgesamt rund 550 Millionen Euro pro Jahr mehr, davon 210 Millionen Euro über den neuen Zukunftsfonds. Über diesen Topf sollen unter anderem Zukunftsprojekte in den Bereichen Elementarpädagogik, Wohnen und Energie finanziert werden. Neu ist auch die Einführung einer laufenden Valorisierung der Zuweisungen im spitalsambulanten Bereich sowie in der Pflege nach dem Schlüssel Inflationsrate plus zwei Prozent.

„Das Ergebnis ist gut, wenn wir es jetzt in einem weiteren Schritt noch schaffen, die Verteilung zwischen Land und Gemeinden gut hinzubekommen“, erklärt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Vor allem angesichts der Ausgangssituation und der aktuellen Wirtschaftslage sieht er die zusätzlichen Mittel für Länder und Gemeinden auch als Verhandlungserfolg von Mikl-Leitner, die für die Gemeinden zusätzliche Millionen herausverhandelt habe.

Kritischer als der Gemeindebund sieht der Städtebund die Einigung. „Ein klares Bekenntnis des Bundes in Richtung der kommunalen Bildungsaufgaben, Kinderbetreuung, des Klimaschutzes und vor allem der Mobilität auf kommunaler Ebene ist nicht abzulesen“, meint Städtebund-Obmann Matthias Stadler (SPÖ). Denn de facto kommen die zusätzlichen Gelder direkt nur den Ländern zu, die dann wiederum einen Teil an die Gemeinden und Städte verteilen. Er fordert umgehend „Verhandlungen auf Augenhöhe“ zwischen Land, Gemeinden und Städten über die konkrete Verteilung der zusätzlichen Mittel.

Stadler weiter: „Jene Budgetlücken, die sich vor allem durch die aktuelle Teuerungswelle auftun, müssen rasch wieder geschlossen werden. Wir brauchen Antworten darauf, wie die Kommunen die explodierenden Kosten abfedern können.“ Gerade in den Bereichen Kinderbetreuung, Elementarpädagogik, Klimaschutz und Mobilität gebe es erhöhten Finanzierungsbedarf, der beim Verteilungsschlüssel berücksichtigt werden müsse.

Stadler kritisiert auch, dass die zentrale Forderung - den Verteilungsschlüssel selbst zugunsten von Ländern und Gemeinden zu verändern - nicht erfüllt worden sei. Von den gemeinschaftlich eingehobenen Steuern erhält 68 Prozent der Bund, die Länder erhalten 20 Prozent und die Gemeinden nur 12 Prozent.