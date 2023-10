Mikl-Leitner und Pressl begrüßen mehr Unterstützung für Gemeinden

Mit dem Finanzausgleich wird geregelt, zu welchen Teilen die Steuern an Bund, Ländern und Gemeinden verteilt werden. Wie viel Geld verteilt wird, hängt von den jährlichen Steuereinnahmen ab. Die aktuellen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern ergaben, dass die Länder in Zukunft pro Jahr 2,4 Milliarden Euro mehr vom Bund bekommen. Davon betreffen 1,1 Milliarden Euro den von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) vorgeschlagenen „Zukunftsfonds“. Dieser soll vor allem die Bereiche Kinderbetreuung, Elementarpädagogik, Wohnen sowie Klima und Umwelt finanziell stärken. Österreichs Gemeinden stehen in Zukunft mehr als 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung. Die getroffene Grundsatzeinigung zwischen Bund und Länder wurde Dienstagabend von Brunner und den Verhandlern in Wien präsentiert.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte in einem Statement zur Grundsatzeinigung: „Es wurde ein Baustein gesetzt, damit es in der Gesundheitsversorgung, bei der Kinderbetreuung und Pflege auch in den kommenden Jahren gut weitergehen kann.“ Als wichtigsten Erfolg sehe sie die zusätzliche finanzielle Unterstützung der Gemeinden. Diese haben aktuell besonders viele Herausforderungen zu stemmen. Auch Johannes Pressl, der Präsident des NÖ-Gemeindebundes, zeigt sich über die Verhandlungsergebnisse erfreut. „Besonderer Dank gilt auch unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auf den letzten Metern zusätzliche Mittel für die NÖ Gemeinden herausverhandeln konnte. Jetzt geht es darum zwischen Land und Gemeinden, in den anstehenden Kommunalgipfelverhandlungen, eine entsprechende Aufteilung zu finden“, sagt Pressl.

Auch der Finanzminister sehe in der Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern einen „sehr wichtigen Schritt für die weiteren Verhandlungen“. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte, mit dieser Einigung sei der Grundstein gelegt — auch in Sachen Gesundheitsreform. Auch die Finanzierung der Pflege für die nächsten fünf Jahre sei damit sichergestellt.