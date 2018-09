„Das wird eine ganz andere Kultur und die Gemeinden in Österreich sind dann leicht vergleichbar“, sagt Gemeindebundpräsident Alfred Riedl, wenn er von der neuen Gemeindeordnung spricht, deren Gesetzesentwurf nun in Begutachtung geschickt wurde und die am 1. Jänner 2020 in Kraft treten wird.

Ab diesem Zeitpunkt gelten für alle Städte und Gemeinden Niederösterreichs neue Finanzregeln. Die Kameralistik mit den bekannten Begriffen „Ordentlicher“ und „Außerordentlicher Haushalt“ wird von der doppelten kommunalen Buchführung abgelöst. Und somit sind die Finanzen der Kommunen in Zukunft noch transparenter, wie Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) festhält.

App soll unterstützen

Dafür müssen gemeindeeigene Immobilien und Gemeindestraßen aber auch entsprechend finanziell bewertet werden. Für Letzteres wird den Bediensteten eine App zur Verfügung gestellt. Überhaupt werden die Gemeinden beim Prozess intensiv vom Land begleitet werden.

„Es ist definitiv eines der ganz großen neuen Regelwerke, aber es wird funktionieren“, ist Riedl zuversichtlich. Dafür müssen mehrere Tausend Mitarbeiter und Gemeinderäte des Landes geschult werden. Auch ein neues EDV-Programm wird nötig.

Die Umstellung stärkt aber auch die Autonomie der Gemeinden, weil Investitionen nicht mehr vom Land freigegeben werden müssen.

Und es wird früher erkennbar sein, wenn Kommunen in finanzielle Schwierigkeiten kommen.