Sonderprüfung durch NÖ Landesrechnungshof: EVN-Bericht veröffentlicht

Einen weiteren Prüfauftrag, der von FPÖ, SPÖ, Grünen und NEOS auf Basis eines Gutachtens von Verfassungsrechtler Heinz Mayer eingebracht wurde, wird der Rechnungshof „gesondert behandeln und darüber berichten“.

Im Zeitraum März 2017 bis Mai 2022 wendeten die EVN AG und deren Tochtergesellschaften dem Bericht zufolge 48.654.140,24 Euro für Inserate, Werbung, Spenden, Sponsoring, Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen, Kooperationen und Mitgliedschaften in Vereinen auf. Im Zentrum stand die Kommunikationsstrategie der Unternehmen, als Mittel dienten neben Printmedien, Onlinemedien und sozialen Medien vor allem Rundfunkmedien und Außenwerbung.

„Die EVN AG sollte Werbeauftritte oder Logopartnerschaften mit politischen Parteien vermeiden“, lautet eine der Empfehlungen. Vonseiten des Unternehmens wurde darauf verwiesen, dass man sich bereits seit Jahren an diese Empfehlung halte, soweit dadurch kein Wettbewerbsnachteil entstehe. Teilweise fehlten laut Rechnungshof bei Stichproben Unterlagen bzw. „lückenlose schriftliche Dokumentationen“. Die Empfehlung, Kooperationen schriftlich zu vereinbaren und die wesentlichen Inhalte zweckmäßig zu dokumentieren, wird laut EVN-Stellungnahme „künftig auch im Bagatellbereich umgesetzt“.

Spenden gingen dem Bericht zufolge überwiegend an juristische Personen und vereinzelt an natürliche Personen. Politische Parteien, parteinahe Vereine oder das Alois Mock Institut - Forum für Zukunftsfragen befanden sich nicht unter den Empfängern. In Bezug auf den Sozialfonds wird festgehalten, dass der Vorsitzende des Beirats zeitgleich Präsident einer begünstigten karitativen Einrichtung war. Empfohlen wurde, „bei der Zusammensetzung des Beirats des Sozialfonds Interessenkollisionen der Mitglieder zu vermeiden“.

Betont wird in der Vorbemerkung des Berichts, dass „keine Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse oder andere zu schützende Daten verletzt wurden“. „Aus rechtlichen und prüfungsökonomischen Gründen erforderte der Umfang von 30.000 Buchungszeilen eine stichprobenartige Überprüfung“, wird festgehalten. Mayer hatte im Jänner von einer Verfehlung des ersten Prüfauftrages von April 2022 gesprochen. Es sei gefragt gewesen, die Kosten jedes einzelnen Inserats anzugeben. Die Ausführungen seien jedoch pauschal erfolgt und demnach „nicht verwertbar“. Das Vorliegen von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen berechtige nicht dazu, „dem Rechnungshofausschuss des niederösterreichischen Landtages diese Informationen vorzuenthalten“.

Insgesamt umfasst die Sonderprüfung elf Berichte über landeseigene bzw. Landesgesellschaften. Bereits veröffentlicht wurden im Vorjahr Ergebnisse zur Landesgesundheitsagentur (LGA), Radland GmbH und Familienland GmbH. FPÖ, SPÖ, Grüne und NEOS vermuten illegale Parteienfinanzierung durch die ÖVP, die die Vorwürfe zurückweist.