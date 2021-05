„Die vom Corona-Virus ausgelöste Gesundheits- und Wirtschaftskrise setzt auch die öffentlichen Haushalte unter Druck. Statt des geplanten Nulldefizits im Jahr 2021 müssen wir 2020 und 2021 Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden Euro machen. Wir wollen daher unsere Finanzierungsmöglichkeiten auf eine breitere Basis stellen." Mit diesen Worten erklärt Schleritzko den Schritt des Landes, für den in der Regierungssitzung am Dienstag die Weichen gestellt werden. Im Landtag beschlossen wird der Verkauf eines Teils der Wohnbaudarlehen am 17. Juni. Die 300 Millionen Euro sollen helfen, die Corona-Finanzlücke zu schließen, die Schleritzko derzeit mit 1,6 Milliarden Euro beziffert. Diese Summe rein über neue Schulden, die Bundesfinanzierungsagentur oder die Ausgabe von Anlagen zu finanzieren, würde das Rating des Landes negativ beeinflussen - und damit zu höheren Kosten für die Kredittilgung führen. Der Verkauf der Wohnbaudarlehen soll zur vierten Finanzierungssäule des Landes werden. Maximal 1,65 Milliarden Euro an bestehenden Forderungen können verkauft werden.

Schleritzko: "Alternative wäre höhere Verschuldung"

„Die aktuelle Niedrigstzinsphase ist für den Verkauf von großem Vorteil. Dadurch sollte der Kaufpreis auch im Vergleich zu den bisherigen Verwertungstransaktionen in den Jahren 2001, 2007 und 2011 deutlich höher, nahe dem Nominalwert der Darlehen zu liegen kommen. “, erklärt Niederösterreichs Finanzdirektor Georg Bartmann. Die erzielten Erlöse sollen aber anders als 2001 und 2007 nicht in die Veranlagungen des Landes im Rahmen des NÖ Generationenfonds, sondern direkt ins Budget fließen. „Eine solche Vorgehensweise ermöglicht uns den Vorgriff auf Erträge der Zukunft zu einem Zeitpunkt, wo wir sie brauchen. Die Alternative wäre eine höhere Verschuldung“, erläutert Schleritzko. Um den besten Kaufpreis zu erzielen, ist eine Wettbewerbsplattform mit der landeseigenen HYPO NOE geplant. Sie verwaltet bereits jetzt die Wohnbauförderungsdarlehen des Landes.

Für die Darlehensnehmer ändert sich nichts, da das Land weiterhin die grundbücherlichen Sicherheiten hält.