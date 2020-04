Den Städten und Gemeinden geht als Folge der Coronakrise bald das Geld aus. Mit diesem Aufschrei ließen Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Städtebund-Landesvorsitzender Matthias Stadler in der vorwöchigen NÖN-Ausgabe aufhorchen. Sie fordern ein „Rettungs-Paket“ für die Kommunen. Die Bundespolitik reagierte bislang noch nicht – zumindest nicht mit Zusagen.

Städtebund und Gemeindebund wandten sich deshalb nun mit einem Brief direkt an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel. „Noch warten wir auf eine Rückmeldung“, merkt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl an.

Ohne Geld vom Bund werden manche Gemeinden bald in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weiß Riedl. Auch alle anderen müssten die Investitionen völlig zurückfahren: „Das heißt dann auch, dass es keine Impulse für die lokale Wirtschaft geben wird.“ Denn, so ergänzt Stadler: „Die Städte und Gemeinden sind mit Abstand die größten Investoren in Österreich.“

Arman Behpournia Städtebund-Landesvorsitzender Matthias Stadler: „Städte und Gemeinden sind größte Investoren.“

Viel Zeit zu reagieren hat der Bund nicht. Die Kommunen verlieren durch höhere Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bereits jetzt laufend Einnahmen in Millionen-Höhe. Zugleich schlagen sich die im März eingebrochenen Steuer-Einnahmen des Bundes bereits ab Mai durch geringere Ertragsanteile in den Gemeinde-Finanzen nieder. Kostenseitig können die Gemeinden kaum reagieren: Sie dürfen Mitarbeiter beispielsweise nicht in Kurzarbeit schicken. Aus eigenen Mitteln könnten die Kommunen den Einnahmen-Entfall jedenfalls nicht kompensieren, versichert Stadler.

Wie hoch das Millionen-Loch in den Gemeinden am Ende sein wird, hängt stark davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt. Allerdings sei absehbar, dass die NÖ-Geminden alleine infolge der einbrechenden Bundes-Ertragsanteile sowie Kommunalsteuer-Einnahmen mehr als 150 Millionen Euro brauchen, um überhaupt ihre Funktionalität aufrecht erhalten zu können, rechnet Riedl vor. Dabei noch nicht berücksichtigt ist das völlige Wegbrechen von Lustbarkeitsabgabe und Tourismusabgaben.

Riedl sieht auch das Land gefordert

Riedl sieht hier auch das Land in der Pflicht: „Wir gehen davon aus, dass es ähnlich wie in Tirol auch in Niederösterreich eine Unterstützung von Landesseite für die Gemeinden geben wird.“ Zugleich zerstreut er die Hoffnung, dass es mit einem einmaligen Paket getan sein wird: Nach der Krise müsse ähnlich wie nach der Finanzkrise ein „spürbares Konjunkturpaket“ helfen, die Investitionstätigkeit der Kommunen anzukurbeln.