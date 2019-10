„Die Welt ist nicht bedroht von den Ozonlöchern, sondern von den Arschlöchern.“ Dieses Zitat von Peter Turrini bedient Heinrich Staudinger, Inhaber der Waldviertler Schuhmanufaktur Gea, „Finanzrebell“, wie ihn viele Medien nennen, bekannt spätestens seit seinem Streit mit der Finanzmarktaufsicht FMA zum Thema Crowdinvesting. Und zwar im Video auf seiner Facebook-Seite GEA Waldviertler, wo er seine neueste Forderung festgehalten hat: Er will, dass keiner der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich für Produkte von einem Wert von unter 22 Euro Mehrwertsteuer zahlen muss.

Der Grund: Genau dieses Privileg hätten, so Staudinger, die großen Internetriesen wie Amazon und Alibaba auch. Denn Sendungen aus Drittstaaten in die EU unterliegen einer 22-Euro-Freigrenze. Durch dieses Ungleichgewicht, durch das dem Staat Millionen an Steuereinnahmen entgingen, würden außerdem Ortskerne aussterben – weil heimische Unternehmen unter diesen Bedingungen nicht wettbewerbsfähig sein könnten.

Diese Freigrenze ist zwar bald Geschichte, wie der österreichische Nationalrat kürzlich beschlossen hat. Ab 2021 ist es damit auch europaweit vorbei. Nur: Staudinger glaubt nicht, dass es die Ressourcen gibt, das Gesetz auch entsprechend zu exekutieren.

An Forderungen mangelt es nicht

Um ein Exempel zu statuieren, führt Staudinger seit Mitte September die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke in seinem „Gasthaus zur Sonne“ nicht mehr ab, was ihm bereits einen Besuch der Finanzpolizei eingebracht hat. Staudinger fordert Entschädigung für die vergangenen 25 Jahre, in denen Onlineriesen die 22-Euro-Freibetragsgrenze genützt haben. Was konkret heißt: Freibeträge für heimische Betriebe für die kommenden 25 Jahre. Dazu plant er aktuell auch eine Sammelklage mit anderen Unternehmen. Außerdem lädt er am 30. Oktober zum „Stammtisch für Steuergerechtigkeit“ ins Gea-Hotel.

Doch selbst wenn Staudinger seine Forderungen rasch durchbringt, wird man wohl bald wieder vom ihm hören. Denn: Ungerechtigkeiten sieht er noch viele. „Arbeit muss abgabenfrei sein, wenigstens bis zu einem Betrag von 20.000 Euro“, so Staudinger. Außerdem müsse es eine Lenkungssteuer auf Energieverbrauch und eine Finanztransaktionssteuer geben. Viel zu tun also für den „Finanzrebell“, wie ihn viele nennen.

Apropos Finanzrebell: Er sieht sich nicht zwangsweise als Rebell. Sondern als „stockkonservativ“ und „ewiggestrig“, wie er schmunzelnd sagt. Denn er kämpfe für althergebrachte Tugenden wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Er sei auf jeden Fall angstbefreit, sagt Staudinger. Deswegen scheut er auch keinen Konflikt mit Institutionen wie der FMA. „Ich glaube, dass mir das Angst-Gen fehlt. Wenn einem das Gen fehlt, braucht man nicht mutig sein.“ Außerdem ziehe er positive Energie aus Konflikten – weil sie, wie im Falle des Crowdinvestings, zu einer Bewegung werden. Denn dass er so erfolgreich gewesen ist, sei nur mit der Unterstützung vieler möglich gewesen: „Den Erfolg damals gab es ja nicht, weil der Heini so super ist, sondern weil die Volksstimmung hinter mir gestanden hat.“