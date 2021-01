Die Corona-Situation in Tschechien und der Slowakei ist besorgniserregend. Deshalb wird Österreich ab Mitternacht die Grenzen zu den beiden Nachbarländern stärker kontrollieren, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekanntgab.

Die bisher durchgeführten mobilen Kontrollen im Hinterland werden durch fixe Kontrollen ersetzt. Zudem sollen kleinere Grenzübergänge überhaupt geschlossen werden. Das wird auf NÖN-Nachfrage jedoch nicht vor kommender Woche passieren, weil die dafür nötige Verordnung noch vom Hauptausschuss abgesegnet werden muss, wie eine Sprecherin Nehammers mitteilt. Erst dann wird auch klar sein, welche Grenzübergänge von der Sperre betroffen sind.

Ausnahmen nur für Pendler und Güterverkehr

Alle Einreisenden müssen, wie bisher, bei den Kontrollen nach der geltenden Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums eine Selbstverpflichtung zur Quarantäne unterzeichnen – andernfalls kann die Einreise verweigert werden.

Ausnahmen gebe es wie bisher nur bei der Einreise für Pendler und dem Güterverkehr. Laut Innenministerium wird hier in Abstimmung mit den Behörden in Tschechien und Slowenien ein möglichst reibungsloser Ablauf gewährleistet .

Tschechien mit den meisten Neuinfektionen weltweit

"Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, um die Infektionszahlen in Österreich so gering wie irgendwie möglich zu halten und zu senken. Die Situation in den Nachbarländern Slowakei und Tschechien ist jedoch derzeit extrem angespannt" betont Innenminister Nehammer. Vor allem Tschechien meldete zuletzt massive Neuinfektionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von derzeit 680. Am Dreikönigstag lag das nördliche Nachbarland bei den Neuinfektionen (pro Million Einwohner gerechnet) weltweit an erster Stelle. In der Slowakei liegt die 7-Tages-Inzidienz bei 367. Zum Verglich dazu ist der Wert für Österreich 149.

Über eine Million Polizeikontrollen an der Grenze

" Zum Schutz der Menschen in unserem Land machen wir daher an dieser Stelle die Grenzen dicht und kontrollieren jedes Fahrzeug bei der Einreise nach Österreich“, so Nehammer. Wie das Innenministerium vermeldet, wurden seit 19. Dezember mehr als einen mehr als eine Million polizeiliche Grenzkontrollen an Österreichs Grenzen durchgeführt. Dabei wurden rund 12.000 Einreiseverweigerungen ausgesprochen und 73.000 Personen in Heimquarantäne geschickt.