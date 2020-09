Die dortigen Zustände seien "menschlich untragbar", erklärte LAbg. Kathrin Schindele am Donnerstag per Aussendung. "Daher hat sich Österreich an Ländern wie Deutschland und Frankreich zu orientieren und sich am EU-Programm zu beteiligen", fuhr sie fort.

Der Antrag soll in der Landtagssitzung am 21. Oktober behandelt werden. Die Kinder könnten in der Asylwerberunterkunft im steirischen Steinhaus am Semmering in der Gemeinde Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) untergebracht werden.

"Nachdem die Unterkunft rein rechtlich nicht geschlossen, sondern nur stillgelegt ist, kann man sie zumindest innerhalb kürzester Zeit wieder in Betrieb nehmen, wenn es Bedarf gibt", teilte Schindele mit. Wegen des 2014 von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrer damaligen Funktion als Innenministerin unterzeichneten Kündigungsverzichts bis 2029 zahle der Bund aktuell monatlich 45.000 Euro für die derzeit nicht verwendete Anlage.