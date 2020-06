"Für jeden Euro bekommt Niederösterreich drei Euro zurück", betont EU-Landesrat Martin Eichtinger. Das zeige der EU-Förderbericht 2019, den er gemeinsam mit Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko präsentierte. Darin wird aufgelistet, dass im vergangenen Jahr 485 Millionen Euro von der Europäischen Union nach Niederösterreich geflossen sind. Im Gegenzug zahlte Niederösterreich 160 Millionen Euro ein. "Das ist ein positiver Saldo von mehr als 298 Millionen Euro", betont Schleritzko.

Insgesamt habe das Bundesland stark vom EU-Beitritt, der sich heuer zum 25. Mal jährt, profitiert, sind Eichtinger und Schleritzko überzeugt. Niederösterreich erhält vor allem Förderungen für EU-Projekte in den Bereichen Landwirtschaft und Regionalförderung. Darunter fallen grenzüberschreitende Projekte wie die Gesundheitsinitiative Health Across zwischen Österreich und Tschechien oder das Programm Erasmus+, mit dem zahlreiche Niederösterreicher jährlich in anderen Mitgliedsstaaten studieren oder arbeiten können.

Aber auch abseits direkter Zahlung hätte die EU in den letzten 25 Jahren zur Steigerung des Wohlstands in NÖ gesorgt. „Seit dem Beitritt hat sich die Wirtschaftskraft Niederösterreichs verdoppelt. Acht von zehn unserer größten Handelspartner sind EU-Staaten, davon fünf in Ost-Europa. Somit sind Exporte in andere EU-Länder für 17,4 Milliarden Euro oder über 30 Prozent unserer Wirtschaftsleistung verantwortlich“, betont der Finanzlandesrat die Bedeutung des europäischen Binnenmarkts.

Voller Einsatz für Regionalfördermittel

Beim Verhandeln des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 2021-2027, der noch nicht beschlossen ist, sei Niederösterreich federführend für die Regionen Europas und arbeite dabei eng mit den Nachbarregionen zusammen, betonen die ÖVP-Landesräte. Als ein erstes positives Signal sieht Eichtinger die seitens der EU angekündigte Erhöhung der Regionalfördermittel auf 323,2 Milliarden Euro.