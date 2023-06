Landarztstipendien sollen Ärzte-Nachwuchs sicherstellen

Alle NÖ Humanmedizin-Studierende an öffentlichen und privaten Universitäten ab dem dritten Studienjahr können sich ab 15. Juni für die neuen NÖ Landarztstipendien bewerben. Mit diesem Angebot will der für Wissenschaft zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die medizinische Versorgung in Niederösterreich auch in Zukunft sichern. Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten für maximal vier Jahre eine monatliche Förderung von 923 Euro.

„Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten gibt es nach Abschluss ihrer universitären Ausbildung eine Turnusplatz- bzw. Jobgarantie. Wir möchten jungen Medizinerinnen und Medizinern so die Chance geben, im niedergelassenen Bereich oder in den Kliniken Fuß zu fassen“, erklärt Pernkopf. Nach dem Abschluss des Studiums verpflichten sich die jungen Ärztinnen und Ärzte für fünf Jahre zum Dienst als Allgemeinmedizinerin oder Allgemeinmediziner in einer Bedarfsregion des Landes Niederösterreich. Die Bewerbungsfrist für das NÖ Landarztstipendium endet am 16. August 2023.

„Bundesweit gibt es zu wenig Medizin-Studienplätze“

Da der Ärztemangel ein österreichweites Problem ist, fordert Pernkopf gemeinsam mit dem für Kliniken zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko eine Erhöhung der Medizin-Studienplätze vom Bund. Neun von zehn jungen Menschen bleibe aufgrund fehlender Studienplätze das Medizinstudium verwehrt.

„Wir bilden weniger Ärzte aus und müssen gleichzeitig in den Kliniken mehr Leistung erbringen. Der gesellschaftliche Wandel führt uns in Richtung Teilzeit, der demografische Wandel hingegen führt dazu, dass die Bevölkerung älter wird und somit mehr Versorgungsleistung in Anspruch genommen wird“, erläutert Schleritzko die aktuelle Situation.