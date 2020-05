Niederösterreich hat in den vergangenen 25 Jahren überdurchschnittlich von EU-Strukturförderungen profitiert. Jeder vierte der insgesamt in Österreich ausgeschütteten 14,7 Milliarden Euro ging in das Land unter der Enns. Das zeigt eine Studie der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK).

Dass das Geld tatsächlich in den Regionen ankam, verdeutlicht der Blick auf die Details: In Niederösterreich liegen sechs der 15 Bezirke, in die pro Kopf die meisten EU-Gelder flossen, Zwettl und Waidhofen landen sogar in den Top-3. Blau-Gelb ist auch im Gemeinde-Ranking vorne: In Aderklaa kommen 2.148 Förder-Euro auf einen Einwohner – das ist Platz zwei in Österreich. Knapp dahinter liegen mit Parbasdorf, Glinzendorf, Großhofen und Raasdorf weitere Marchfeld-Gemeinden sowie Waldkirchen/Thaya.

Michaela Fleck Wo Europa ist? Da und da und überall!

Mit den Förder-Euros finanziert wurden Infrastrukturprojekte, Tourismusprojekte, aber auch die Modernisierung von Landwirtschaftsbetrieben. In Ader-klaa wurden beispielsweise viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Bauernhöfen errichtet, weiß VP-Landtagsabgeordneter René Lobner. Glinzendorf, Großhofen, Markgrafneusiedl und Raasdorf betreiben gemeinsam einen Kindergarten mit Kleinkinderbetreuung, der mit EU-Geldern finanziert wurde.

Mehr Beschäftigung dank EU-Förderung

Die Studie belegt, dass die EU-Förderungen die ökonomischen Unterschiede zwischen wirtschaftlich unterentwickelten Regionen wie dem Wald- und Weinviertel und hoch entwickelten Regionen wie dem Zentralraum und dem Wiener Umland reduziert haben. Die Studien-Autoren sehen „ein rascheres Wachstum von Regionen mit Entwicklungsrückstand.“

Analysiert wurde unter anderem die regionale Entwicklung von Wertschöpfung, Steueraufkommen, Beschäftigung sowie Arbeitslosigkeit. Die Daten zeigen, dass zehn Prozent mehr EU-Gelder in einer Gemeinde ein Beschäftigungswachstum von 0,8 bis 1 Prozent bringen. Allerdings haben die zusätzlichen EU-Förderungen noch nicht dazu geführt, dass ökonomische Nachzügler zu den anderen Regionen aufschließen. Deshalb sieht das ÖROK die „Mission Regionaler Ausgleich“ als noch nicht erfüllt an.

„Die Studie zeigt eindeutig, wie sehr unsere Regionen von der EU profitieren“, freut sich EU-Landesrat Martin Eichtinger. Und Günter Stummvoll, einstiger Obmann der EU-Plattform Waldviertel, sieht die parteiübergreifende Zusammenarbeit als Teil des Erfolgs: „Wir haben dadurch Dutzende Zukunftsprojekte auf die Beine gestellt, von denen das Waldviertel enorm profitiert hat und profitieren wird.“