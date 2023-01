NÖ Regional zieht Bilanz: Über 180 EU-Beratungen in 2022

Werbung

2022 fanden in Niederösterreich über 180 Beratungen und rund 50 Netzwerktreffen statt, die von NÖ Regional, der EU-Service-Agentur für Gemeinden und Städte in NÖ, veranstaltet wurden. Die Servicestelle des Landes NÖ informiert über aktuelle Ausschreibungen zu verschiedenen EU-Förderungen, Wettbewerben und EU-Calls.

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird in Niederösterreich gelebt”, heißt es von Europa-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) in einer Aussendung dazu. Aktuell beteilige man sich aktiv an mehreren EU-Projekten, wie dem Bratislava-Umlandmanagement (baum-cityregion), Clean mobility, CSR-NET oder Regional Cooperation (RegioCoop) Slowakei-Österreich.

Sechs EU-Beraterinnen und -Berater der NÖ Regional unter der Leitung von Romana Sadravetz unterstützen Gemeinden und Einrichtungen von der Projektidee bis zur Förderabwicklung.

1,7 Millionen Euro von EU für Projekte seit 2017

Seit 2017 wurden 90 grenzüberschreitende Projekte mit EU-Fördergeldern in der Höhe von 1,7 Millionen Euro durchgeführt. „Gerade Projekte, die die Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern aus benachbarten Ländern fördern, haben einen enormen Mehrwert im gemeinsamen Miteinander“, zeigt sich der Landesrat begeistert.

Bald neue Anträge möglich

Spätestens mit Mitte des Jahres 2023 können interessierte Einrichtungen wieder Anträge einreichen. Die Programme Richtung Tschechien, Slowakei und Ungarn fördern mit bis zu 80 Prozent aus EU-Mitteln grenzüberschreitende Projekte in Bereichen wie Klimawandel & Biodiversität, Bildung, Kultur und Tourismus.

Weitere Informationen auf: www.noeregional.at/europa/