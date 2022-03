Ukraine - Über 900 geflüchtete Kinder in Niederösterreichs Schulen

Werbung

Das teilten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Freitag in einer Aussendung mit. Als Vorzeigebeispiel genannt wurde das BG/BRG in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten), das 16 ukrainische Schüler frequentieren und in dem auch bereits zwei aus dem Kriegsland geflohene Pädagoginnen tätig sind.

Teschl-Hofmeister und Heuras starteten diesbezüglich erneut einen Aufruf. "Wir wollen in diesem Zusammenhang ukrainische Frauen mit pädagogischem Hintergrund einladen, dass sie sich entweder bei ihrer Gemeinde oder bei der Bildungsdirektion Niederösterreich melden, wenn sie in einer Bildungseinrichtung mit Flüchtlingskindern unterstützen wollen. Die Bildungsdirektion wird alle notwendigen Schritte gemeinsam mit der Schule setzen, dass Frauen aus der Ukraine in den Schulen mithelfen und somit noch ein Stück mehr Normalität in das Leben der Kinder - und auch in ihr eigenes - bringen."