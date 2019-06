Die Listen zur Nationalratswahl wird der Landesparteirat am 5. Juli beschließen, hieß es im Anschluss an eine Sitzung des Landesparteivorstandes in einer Aussendung.

Die Spitzenkandidaten der Wahlkreise stehen fest. Als Listenerste werden Robert Laimer (NÖ Mitte), Katharina Kucharowits (NÖ Ost), Alois Schroll (Mostviertel), Petra Vorderwinkler (NÖ Süd), Andreas Kollross (Thermenregion), Melanie Erasim (Weinviertel) und Günther Steindl (Waldviertel) ins Rennen gehen.