NÖ-Landtag will Steuererleichterung für Feuerwehr

Die Überschwemmungen im Sommer und der Waldbrand in Reichenau an der Rax haben die Wichtigkeit der Feuerwehr klar gezeigt, ist man sich im ÖVP-Klub einig. „Neben permanentem Training, Können und Mut benötigt die Freiwillige Feuerwehr die richtige Ausrüstung, um im Katastrophenfall Leib und Leben sowie Hab und Gut schützen zu können“, meint Landtagsabgeordneter Anton Kasser (ÖVP).

Anton Kasser Hermann Knapp

Die ÖVP forderte in der Landtagssitzung daher per Resolutionsantrag einen Ersatz der Umsatzsteuer bei verpflichtenden Beschaffungen für die Feuerwehr. Diese soll den Wehren aus dem Katastrophenfonds des Bundes rückvergütet werden. Für Gemeinden sei es in Zeiten der Pandemie schwierig dafür aufzukommen. Auch die Feuerwehr-Kassen sind durch den coronabedingten Ausfall von Festen leerer als sonst.

Der Resolutionsantrag wurde einstimmig angenommen. Die Forderung wird damit im Bund eingebracht.