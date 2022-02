Teschl-Hofmeister zur Pflegereform: „Heuer braucht es Klarheit“

24-Stunden-Betreuung und Pflege-Lehre: Das sind Bereiche, in denen Niederösterreich sehr rasch Pilotprojekte umsetzen könne, sagt ÖVP-Landesrätin und NÖAAB-Obfrau Christiane Teschl-Hofmeister. Man harre in den Startlöchern, könne aber nichts tun, wenn der Bund die Rahmenbedingungen nicht vorgibt, meint sie. Was die Pflegereform betrifft, fordert sie vom Gesundheitsministerium Tempo.

Konkret schwebt der Landesrätin ein Pilotprojekt vor, in dem die Teilung von 24-Stunden-Betreuungskräften umgesetzt wird. Es handelt sich dabei um eine langjährige Forderung der ÖVP, aber auch von Organisationen wie der Caritas: Eine 24-Stunden-Kraft soll innerhalb eines Gebäudes für Betreubares Wohnen oder in einer Straße für mehrere Menschen arbeiten können. Aktuell ist das rechtlich nicht möglich.

Teschl-Hofmeister sieht darin zwei Vorteile: Für die zu Betreuenden würde das Modell günstiger kommen. Den Betreuungspersonen hingegen, die meist aus osteuropäischen Ländern kommen und wenig Geld erhalten, soll mehr bleiben. „Das ist nur eine Perle in der langen Kette, aber es wäre wichtig“, findet die ÖVPlerin. Zurzeit haben rund 6.500 Landsleute eine 24-Stunden-Betreuung.

Teschl-Hofmeister für Einführung einer Pflege-Lehre

Als eine zweite solche „Perle“ sieht sie die Pflege-Lehre, die politisch und bei Experten umstritten ist. Aus Sicht der NÖAAB-Obfrau sollte sie eingeführt werden. Damit das Land ein Pilotprojekt starten kann, verlangt sie ebenfalls Rahmenbedingungen vom Bund: Es müsse klar sein, in welche Berufsschulen Pflege-Lehrlinge kommen und was genau sie dort lernen sollen.

„Wir müssen aus dem Diskutieren herauskommen“, betont Teschl-Hofmeister in Bezug auf die seit Jahren auf die lange Bank geschobene Pflegereform. Von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erwartet sie etwa, dass vor allem die Finanzierung gesichert werde: „Es braucht noch heuer Klarheit.“

Die Nachfrage, wann es die geben wird, lässt das Gesundheitsministerium unbeantwortet. 2021 wurde der Start der Reform auf heuer verschoben.