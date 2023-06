Forscher wollen mehr Infrastruktur für Künstliche Intelligenz in NÖ

Spätestens seit dem Bekanntwerden von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde. In Niederösterreich wird zu diesem Thema an mehreren Fachhochschulen und Universitäten geforscht. Insgesamt gibt es hierzulande 21 Studiengänge, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Das Know-how ist vorhanden. Es fehle in Niederösterreich aber an der nötigen Infrastruktur. Zu diesem Ergebnis kamen eine Wissenschaftlerin und mehrere Wissenschaftler bei einem Gespräch mit dem in der neuen Landesregierung auch für Wissenschaft zuständigen Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP).

Um KI anzuwenden, brauche es ein - von mehreren Forschungseinrichtungen geteiltes - Rechenzentrum, meinte Studiengangsleiter Deepak Dhungana vom IMC Krems. Weiters sei es nötig, Fachkräfte durch attraktive Angebote im Land zu halten. Aktuell wandern viele in andere Länder ab. Marlies Temper, Studiengangsleiterin an der FH St. Pölten, betonte, dass Österreich bzw. ganz Europa zusehen müsse, sich in diesem Feld nicht vom Ausland abhängen zu lassen.

Landes-Vize Stephan Pernkopf im Gespräch mit Deepak Dhungana (IMC Krems) Selim Erol (FH Wiener Neustadt), Marlies Temper (FH St. Pölten) und Stefan Oppl (Universität für Weiterbildung Krems). Foto: NLK/Pfeffer, Gerhard Pfeffer

Pernkopf kündigte an, mit der Bundesregierung, konkret mit Staatssekretär Florian Tursky und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (beide ÖVP), Gespräche aufzunehmen, um Verbesserungen in der KI-Infrastruktur in Niederösterreich zu erreichen. Zurzeit fließen in den Bereich Digitalisierung in Niederösterreich zehn Millionen Euro Forschungsförderung. Hinzu kommen Bundesmittel. „Wir wollen die Chancen der Künstlichen Intelligenz nutzen, gleichzeitig aber darauf achten, dass Hausverstand und Menschlichkeit nicht zu kurz kommen“, betonte Pernkopf.

Anwendungsfelder von der Schule über die Medizin bis in die Landwirtschaft

Bei KI handle es sich um ein Handwerkszeug, erklärten die Forschenden beim Gespräch in der FH St. Pölten. Sie betonten alle, dass diese vom Menschen gesteuert werde und viele Vorteile bringe. Genauso wie bei einem Küchenmesser, einer Kreissäge oder einem Hammer müsse man aber wissen, wie man es verwende, sagte Stefan Oppl, Dekan der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur an der Universität für Weiterbildung Krems. „Ich denke, dass uns Künstliche Intelligenz das Leben leichter machen kann. Sie kann uns unliebsame Aufgaben abnehmen, wenn sie richtig eingesetzt wird“, sagte auch Marlies Temper, Studiengangsleiterin an der FH St. Pölten.

Die genannten Anwendungsfelder für KI waren breit: Sie gehen weit über Sprachsteuerungstools wie ChatGPT hinaus, betonten die Wissenschaftler. Als Beispiele nannten sie den Bildungsbereich, wo KI eingesetzt werden könne, um bei Schülerinnen und Schülern gezielt Lerndefizite zu ermitteln. In der Medizin könne sie bei der Diagnose helfen. In der Landwirtschaft gibt es, etwa im Bereich der Ernte-Helfer, Anwendungsbereiche. Ein Forschungsprojekt der FH St. Pölten beschäftigt sich zudem etwa mit der Verbesserung selbstfahrender Autos, wie Selim Erol, der Leiter des Instituts für Industrial Engineering und Management an der FH Wiener Neustadt berichtete.

Forscher sind sich einig: Künstliche Intelligenz schafft neue Jobs

Die Sorge vieler, dass Künstliche Intelligenz den Menschen ihre Jobs wegnehme, teilten die Wissenschaftler nicht. Sie betonten, dass neue Berufe entstehen würden und KI dort helfen könne, wo es zu wenige Arbeitskräfte gebe. Damit solche Berührungsängste mit der komplexen Technologie gar nicht erst aufkommen, müssen die Kompetenz und das Wissen der breiten Bevölkerung in diesem Bereich wachsen. Das könne in der Schule passieren, aber auch durch das Erklären von praktischen Beispielen im Alltag, meinten die Forscher.

Weiters gelte es, schon Schülerinnen und Schüler für Informatik und Technik zu begeistern, damit auch die Zahl der Studierenden in diesem Bereich steige: "Die Vorstellung, dass man im Keller sitzt und programmiert, ist falsch“, sagte Temper und betonte, dass die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz eine sehr kreative sei.