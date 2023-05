Danninger: „EU muss sich auf das Wesentliche konzentrieren“

Zum Europatag am morgigen 9. Mai fordern VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger und der Europa-Sprecher der ÖVP im Landtag Bernhard Heinreichsberger „mehr Fokus auf das Wesentliche“ von der EU.

„Wir wissen, was wir in Niederösterreich der engen europäischen Zusammenarbeit zu verdanken haben. Jeder zweite erwirtschaftete Euro und jeder fünfte Arbeitsplatz hängen in Niederösterreich mit dem Export zusammen. Und der Ukraine-Krieg hat auch die Bedeutung der EU als Friedensprojekt wieder ins Zentrum gerückt“, sagt Danninger. Trotzdem mache die Europäische Union aktuell Schlagzeilen mit Themen, die bei vielen Landsleuten für Kopfschütteln sorgen, wie einer Obergrenze für Bargeld oder einer eingeschränkten Gültigkeit von Führerscheinen für ältere Personen. „Besonders beim Bargeld und beim Schutz vor Altersdiskriminierung kennen wir keine Kompromisse“, unterstreicht der Klubobmann.

Heinreichsberger fordert eine EU, die „wieder mehr performt und weniger vernormt“. Aus seiner Sicht müsse sich die Kommission wieder verstärkt um die tatsächlichen Probleme der Europäerinnen und Europäer kümmern. Das sind für das Duo aus Niederösterreich der Schutz der Außengrenzen, illegale Migration und die Energiekrise. „Das sind zwei ganz große Herausforderungen, wo sie einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Die Abkehr vom Merit-Order-Prinzip, das derzeit die Energiepreisgestaltung in Europa regelt, könnte die Energiepreise einfach und wirkungsvoll senken. Und ein effektiver Schutz unserer EU-Außengrenzen könnte die Flüchtlingsströme deutlich eindämmen. Hier muss die Europäische Union liefern“, meinen Danninger und Heinreichsberger.