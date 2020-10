„Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern bereits eine Minute vor zwölf.“ So prekär schätzt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Lage um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ein. Und es sind gleich mehrere Entwicklungen, die Mikl-Leitner zu diesem Schluss kommen lassen:

Vor allem die bevorstehende Pensionierungswelle sei ein kritischer Faktor. So werden in den nächsten zehn Jahren 48 Prozent aller niedergelassenen Ärzte und 52 Prozent aller Kassenärzte in Österreich in Pension gehen.

Kassenärzte fehlen aber bereits jetzt an allen Ecken und Enden. Aktuell sind 35 Kassenstellen für Allgemeinmediziner und 22 Facharztstellen in Niederösterreich unbesetzt. Am dringendsten benötigt werden Kinderärzte, wo aktuell 14 Stellen vakant sind. Auch der Trend, dass es immer mehr Wahlärzte statt Kassenärzte gibt, beschleunigt das Problem.

NLK/Filzwieser Landeshauptfrau Mikl-Leitner sorgt sich um die Versorgung am Land.Filzwieser

Deshalb hat Mikl-Leitner gemeinsam mit ihren Parteikollegen LH-Stv. Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger ein Acht-Punkte-Programm für „Sichere Gesundheit im ländlichen Raum“ präsentiert.

Vom Stipendium bis zur Niederlassungs-Förderung

Es brauche die gezielte Zusammenarbeit von Ärztekammer, Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) und dem Gesundheitsministerium, so die Forderung in dem Papier, das Mikl-Leitner noch in dieser Regierungsperiode umgesetzt sehen will:

Zu den acht Punkten zählt einmal mehr auch die im Vorjahr von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vehement geforderte Aufstockung der Medizinstudienplätze , die letztlich auch im Regierungsprogramm ihren Niederschlag gefunden hat. Auch für Pernkopf ist die letzte Aufstockung auf 1.740 Studienplätze (bei 17.600 Bewerbern) zu gering ausgefallen: „Neun von zehn jungen Menschen verwehrt man den Wunsch, Medizin zu studieren, weil es nicht genügend Plätze gibt“, kritisiert Pernkopf. Laut Mikl-Leitner würden „2.500 einmal helfen“.

Weiters soll die soziale Kompetenz bei der Zulassung zum Studium eine Rolle spielen.

Eine neue Idee will das Land Niederösterreich aus Bayern importieren. Dort gibt es eine Landarztquote bei Studienplätzen. So sind dort 5,8 Prozent der Plätze für Studierende reserviert, die sich danach verpflichten, in einer Region tätig zu sein.

Ebenso soll ein Landarzt-Stipendium für Medizin-Studenten einen Anreiz schaffen, dass sich Studenten nach der Ausbildung dazu verpflichten, in einer Bedarfsregion tätig zu sein.

Von der ÖGK und der Ärztekammer fordert das Land die Sicherstellung der Versorgung mit Kassenärzten ein. „Es kann nicht sein, dass die Kassen die ärztliche Versorgung nicht bieten, obwohl alle ihren Beitrag zahlen“, nimmt Mikl-Leitner die ÖGK in die Pflicht.

Aktuell sind von 35 offenen Kassenstellen bei den Allgemeinmedizinern 13 schon länger als ein Jahr unbesetzt. Die vom Land eingeführte Landarztgarantie, bei der Spitalsärzte der Landesgesundheitsagentur einspringen, sei in der Abwicklung sehr kompliziert und werde zur Zeit nur an fünf Standorten praktiziert.

Als Punkt sechs im Programm wird eine Niederlassungs-Förderung gefordert. Nach internationalen Vorbildern soll es eine Unterstützung für die Eröffnung einer Praxis in einer Bedarfsregion in der Höhe von 60.000 Euro durch geben.

Damit unbesetzte Kassenstellen der ÖGK in Zukunft keine finanziellen Vorteile mehr bringen, verlangt Mikl-Leitner, dass die ersparten Mittel durch unbesetzte Kassenstellen in einen Länder-Fonds zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum fließen.

Als letzte und achte Forderung sollen weitere Anreize für Primärversorgungseinheiten gesetzt werden. Vor allem die Trägerschaft dafür solle erleichtert werden. Wie Landesrat Martin Eichtinger berichtet, sei die Zufriedenheit von Ärzten und Patienten in diesen Zentren sehr hoch, „doch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu eng gestrickt“, so Eichtinger.