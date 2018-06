„A Lehr’ bringt mehr.“ Unter diesem Titel präsentierten der NÖAAB und die JVP ihre gemeinsamen Ideen zur Attraktivierung des Lehrberufs. Es gelte, die Durchlässigkeit zu verbessern und das Bewusstsein bei Eltern zu schaffen, dass der Lehrberuf eine adäquate Ausbildung ist, so NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern.

Fokus will Kern auf die Lehre für Erwachsene legen. Hier gebe es einen klaren Trend. Während im Jahr 2003 noch 4.290 Personen eine Lehrabschlussprüfung auf dem zweiten Bildungsweg absolviert haben, waren es 2016 10.400. Kern bemängelte, dass Personen, die aus der Arbeitslosigkeit eine Lehre starten, mit der Lehrlingsentschädigung weniger Geld zur Verfügung haben als davor. Sie denkt hier an eine Art Aufstockungsbeitrag auf die Lehrlingsentschädigung. Außerdem will sie Auslandspraktika und kulturelle Aktivitäten für Lehrlinge fördern. Und: „Sprache schafft Bewusstsein“, so Kern – sie will sich daher für eine Anpassung der Sprache rund um den Lehrberuf stark machen. Eine Berufsschule könnte etwa zur Berufsakademie werden.

JVP-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger. | Philipp Monihart

JVP-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger plädierte für die Einführung einer Mindest-Lehrlingsentschädigung von 500 Euro. Darüber hinaus stellte er die Forderung nach einem Selbsterhalterstipendium für erwachsene Lehrlinge auf, wie es das für Studenten am zweiten Bildungsweg gibt. Außerdem hält er eine Entrümpelung des Arbeitsschutzes für sinnvoll. Bäckerlehrlinge dürften etwa um fünf Uhr früh zu arbeiten beginnen, ein Bäcker starte seine Tätigkeit aber viel früher.