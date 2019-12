Enttäuschung bei den NEOS-Kandidaten in Traismauer und Pressbaum (beides Bezirk St. Pölten): Wegen eines Formfehlers wird man die Pinken in diesen beiden Kommunen bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner nicht am Stimmzettel finden. In Pressbaum wurde die Liste zu spät abgegeben, in Traismauer hat man das Ausfüllen eines Beiblattes vergessen.

Die NEOS gehen damit in insgesamt 37 Kommunen bei den Gemeinderatswahlen an den Start. 2015 waren es 43 Gemeinden.

Bei der Landespartei bedauert man die Missgeschicke: „Ich kann die Enttäuschung der Spitzenkandidaten aus Pressbaum und Traismauer natürlich verstehen. Vor allem weil sie viel Zeit und Energie in ihren Wahlkampf gesteckt haben, bei ihrem ersten Antritt aber gleich mit den Mühen der Bürokratie konfrontiert worden sind.“, so Landessprecherin Indra Collini. „Wir NEOS haben immer klargemacht, dass wir Politik gemeinsam mit Menschen mitten aus dem Leben machen. Deshalb muss man es auch sportlich sehen, wenn mal etwas schiefgeht.“

Die NEOS wollen nun die definitive Entscheidung der Wahlbehörde am 2. Jänner abwarten und sich nun auf jene Gemeinden konzentrieren, in denen sie tatsächlich antreten.