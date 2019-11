Verstehen, wie ein Wasserrad funktioniert oder eine Luftballon-Rakete bauen: Im Technischen Museum in Wien können Kinder das bereits seit einigen Jahren. Nun sollen auch die Niederösterreicher bereits in jüngsten Jahren spielerisch an das Thema Technik herangeführt werden: Das pädagogische Konzept wird nun auch hierzulande verstärkt aufgenommen.

Nach dem Motto „Train the Trainer“ wird Pädagogen in exklusiven Workshops gezeigt, wie sie einfache technische Experimente spielerisch in den Kindergarten-Alltag einbauen können. Den Auftakt macht der erste Seminartag zum Thema „Lebensquelle Wasser“ am 28. Februar, ge-folgt vom Workshop „Technik im Alltag“ am 13. März und „Mobilität“ am 24. April 2020. Passend dazu ist auch eine leicht überarbeitete Neuauflage der Broschüre erschienen, die alle Experimente umfasst.

"Begabungen sind von Anfang an da. Die gilt es zu heben", unterstützt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das Projekt. Ähnlich sieht das die Generaldirektorin des Technischen Museums Gabriele Zuna-Kratky: "Um das Interesse der Kinder zu wecken, reicht es nicht, wenn man mit 15 Berufspraktische Tage macht." Industriellen-Vereinigung-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither betonte, dass man damit auch möglichst viele Mädchen für Technik und Naturwissenschaften begeistern möchte.