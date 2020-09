Eine mehrwöchige Konferenz mit Teilnehmern aus der ganzen Welt in einem kleinen Dorf in Tirol: Das Europäische Forum Alpbach in gewohnter Form wäre wohl der Alptraum jedes Virologen gewesen. Dass das Forum aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie üblich stattfinden wird können, war also relativ früh klar. „Daher entwickelten wir in den letzten Monaten ein nicht unkompliziertes hybrides Konzept aus analogen und digitalen Veranstaltungen“, erzählt Teresa Reiter, Pressesprecherin des Forums.

In Alpbach selbst wurden die Teilnehmerzahlen zwar auf ein Minimum reduziert, die Veranstaltungen aber gleichzeitig online übertragen. Zusätzlich organisierten mehr als 35 internationale Alpbach-Clubs Events in ihren jeweiligen Heimatländern. So auch der Club Alpbach Niederösterreich, der sich, um der herkömmlichen Erfahrung im gebirgigen Tirol möglichst nahe zu kommen, eine Woche in einem Seminarhotel in Puchberg am Schneeberg traf.

Gesundheit, Wirtschaft, Politik

„Fundamentals“ lautet das Generalthema des diesjährigen Forums, das bereits vor Beginn der Corona-Pandemie festgelegt wurde. Schwerpunkte der Veranstaltungen lagen, wie könnte es anders sein, in der Corona-Krise selbst und ihren Auswirkungen auf Gesundheitssystem, Wirtschaft und Politik. Eine Thematik, die sich durch die gesamte Konferenz zog, war die Frage, inwieweit Covid-19 auch die Klimapolitik beeinflusst. Denn die Auswirkungen der Pandemie auf den Klimawandel waren durchaus divers: Einerseits wurden aufgrund des niedrigeren Verkehrsaufkommens CO2-Emmissionen reduziert, andererseits führte der wirtschaftliche Abschwung zu einer Verringerung von Investments in eine aktive Klimapolitik. Dazu kam, dass Umweltaktivisten und der öffentliche Diskurs seit Ausbruch der Krise stark an medialer Aufmerksamkeit verloren haben.

„Die Covid-Krise machte Verhandlungen schwieriger und führte dazu, dass Klimakongresse abgesagt werden mussten. Wir haben deshalb an Verhandlungsmomentum verloren“, erzählt Federica Pesce, die für das Umweltprogramm der UNO arbeitet. Es sei trotzdem ein wichtiges Jahr für die Klimapolitik gewesen, denn die kurzfristige Erholung der Natur habe Bewusstsein geschaffen.

"Keine Impfung gegen Klimawandel"

Leonore Gewessler, als Ministerin für Umweltagenden zuständig, will Gemeinsamkeiten in Pandemie und Klimawandel erkennen. Sie sieht die aktuelle Situation als Chance: „Wir haben gesehen, was es bedeutet, in einer globalen Krise zu leben und mit den Auswirkungen zu kämpfen. Corona hat gezeigt, dass wir Krisen bewältigen können, wenn wir gemeinsam und auf wissenschaftlicher Basis handeln.“ Der Klimawandel sei aber die weitaus größere Herausforderung, denn hier werde es keine Impfung geben. „Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen und bei Finanzhilfen einen noch stärkeren Fokus auf Umweltaspekte legen“ so Gewessler.

Ähnlich sieht das Stefan Pfalzer, Stipendiat des Club Alpbach Niederösterreich: „Unsere Generation muss, genauso wie vor der Pandemie, mit aller Vehemenz dafür kämpfen, dass wir aus dieser Krise „grüner“ herauskommen, als wir es davor waren. Der Klimawandel ist eine noch katastrophalere Herausforderung, die wir unbedingt bewältigen müssen.“ Laut Pfalzer eröffne Corona neue Möglichkeiten: „Zum einen besteht das Potenzial, die Zuständigkeiten der EU im Gesundheitsbereich zu verbessern. Zum anderen wird man versuchen müssen, unabhängiger von internationalen Lieferketten zu werden.“

Das Europäische Forum Alpbach will im kommenden Jahr wieder zu Formaten der persönlichen Begegnung zurückkehren, zusätzlich sollen aber auch die neuen digitalen Komponenten erhalten bleiben. Denn allein im Interesse der Umwelt sei es großartig, dass Personen per Mausklick zugeschaltet werden können und so für einen Vortrag nicht extra um die halbe Welt geflogen werden müssen.