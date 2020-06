Kurz vor dem Start in die Sommerferien soll es aus Sicht der Freiheitlichen in der Landtagssitzung am 2. Juli noch einmal um das Thema Bildung gehen. Die FPÖ kündigte das - neben dem Thema Sicherheit - als ihren Schwerpunkt für die letzte Sitzung vor dem Sommer an. "Bildung ist ein Dauer-Patient am OP-Tisch. Wir haben auf dem Gebiet noch viel zu tun", kündigte die blaue Landtagsabgeordnete Vesna Schuster an.

Einsetzen will sie sich etwa für Gratis-Nachhilfe an Schulen. Im Gegensatz zu Förderkursen, die vor Schularbeiten abgehalten werden, soll es aus ihrer Sicht an mindestens zwei Nachmittagen pro Woche die Möglichkeit geben, in der Schule lernen zu können. „Diese Nachhilfe muss für die Schüler kostenlos sein und vom Lehrpersonal zur Verfügung

gestellt werden“, fordert Schuster und verweist auf die immer größer werdende Nachfrage nach Nachhilfe.

Konkret fordern die Freiheitlichen außerdem ein verstärktes Angebot an Berufs- und Studienorientierung. "Ich bin selbst Mutter und weiß, dass die Berufswahl schwierig sein kann", erzählte Schuster. An Schulen sollen daher Tests über die Stärken und Schwächen der Schüler verbindlich ab der siebten Schulstufe und kostenlos durchgeführt werden. „Ergänzend zu diesen Tests braucht es verbindliche Beratungsgespräche, bei denen mit den Schülern

individuell die Ergebnisse besprochen und Möglichkeiten zur weiteren Bildung gezeigt werden. Weiter soll den Schülern verstärkt die Teilnahme an Berufs- und Studienorientierungsmessen ermöglicht werden“, sagt die Landtagsabgeordnete.

Ein Dorn im Auge ist der FPÖ außerdem, dass es bei der Matura keine einheitlichen Regelungen für die Verwendung von Hilfsmitteln gebe. „Während in manchen Schulen die Deutsch-Matura mit Stift und Papier geschrieben werden

muss, darf diese in anderen Schulen gar mit Rechtschreibhilfe auf dem Computer verfasst werden. Selbiges passiert im Fach Mathematik“, verweist die FPÖ-Bildungssprecherin auf die unterschiedliche Handhabung und fordert einheitliche Regelungen bei der Verwendung von Laptops, Taschenrechnern und Co.

"Gesetzliche Verankerung des Schülerparlaments"

Die Abgeordnete kündigte außerdem einen Antrag zur Verankerung des Schülerparlamentes auf Landesebene an. „Das NÖ Schülerparlament ist eine Institution, bei der die entsendeten Delegierten der Schüler über

bildungspolitische Maßnahmen in Niederösterreich diskutieren können“, berichtet Schuster. In Zeiten fortschreitender Politikverdrossenheit sei das ein wichtiges Instrument, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. „Wir Freiheitliche treten für eine vertragliche oder gesetzliche Verankerung des Schülerparlaments auf

Landesebene ein. Diese Verankerung soll für die jeweilige Dauer der Funktionsperiode der Landesschülervertretung gelten und schafft Rechtssicherheit, um auch in Zukunft zu gewährleisten, dass dieses Gremium regelmäßig tagt und einen wertvollen Beitrag zu positiven Entwicklungen in der Bildungspolitik leisten kann“, meint Schuster.