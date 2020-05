Ein Jahr ist es her, dass das „Ibiza-Video“ die FPÖ ins Tief stürzte – und in der Folge die türkis-blaue Bundesregierung sprengte. Für Niederösterreichs Freiheitliche ist die Causa noch nicht abgehakt, zeigt ein NÖN-Rundruf. Die Zufriedenheit mit der aktuellen Performance der Bundes-Partei ist unterschiedlich, der Ärger über Heinz Christian Strache und Johann Gudenus noch nicht verflogen.

Die unterschiedliche Bewertung zeigt sich schon bei den zwei wichtigsten Vertretern der FPÖ im Land – Landesparteiobmann Udo Landbauer und Landesrat Gottfried Waldhäusl. Einig sind sich die beiden, dass nur zwei Akteure am Skandal schuld sind – Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus.

„Die Freiheitliche Partei hat mit Ibiza nichts zu tun. Ibiza steht für zwei handelnde Akteure. Kein einziger FPÖ-Funktionär hat es verdient, damit in Verbindung gebracht zu werden“, betont Landbauer. Die ÖVP habe die Gelegenheit beinhart genutzt, um aus parteipolitischen Gründen eine erfolgreiche Koalition zu sprengen. Auch Waldhäusl beurteilt die Arbeit der türkis-blauen Koalition als sehr erfolgreich: „Das höre ich in vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern.“

"Aktuelle Situation der Bundes-FPÖ schmerzt mich" Gottfried Waldhäusl

Unterschiedlich bewerten Landbauer und Waldhäusl aber die aktuelle Performance der Bundespartei. „Die Bundes-FPÖ ist heute die einzige ernstzunehmende Oppositionskraft, die der schwarz-grünen Regierungstruppe Paroli bietet“, lobt Landbauer Norbert Hofer, Herbert Kickl und Co.,

Waldhäusl sieht das anders: „Die aktuelle Situation der Bundes-FPÖ schmerzt mich. Sie liegt in Umfragen teilweise bei nur mehr zehn Prozent. Da gibt es nichts schönzureden.“ Die FPÖ habe sich in ihrer neuen Rolle noch nicht zurechtgefunden: „Das braucht Zeit, weil sich das Handeln jetzt völlig anders als bei einer Regierungspartei gestaltet. Ich will die inhaltliche Arbeit deshalb gar nicht kritisieren.“ Generell wäre Waldhäusl die FPÖ in einer gestaltenden Rolle lieber: Als Mitglied der Landesregierung wisse er, wie wichtig es sei, gestalten zu können – „und Arbeit für die Bevölkerung mit Verantwortung, Gefühl und Weitblick zu leisten.“

Die Basis sieht die FPÖ wieder im Aufwind

Lehren habe die FPÖ aus dem Ibiza-Video jedenfalls die richtigen gezogen, betont Landbauer: „Wir haben heute die schärfsten und strengsten Vorschriften, was Spesen und den Umgang mit Finanzen betrifft. Da haben andere Parteien großen Aufholbedarf.“ Waldhäusl hofft, dass Strache die volle Härte des Gesetzes trifft – „wenn sich die Anschuldigungen hinsichtlich der Spesenabrechnungen bestätigen“.

Und wie bewerten lokale FPÖ-Funktionäre die Ibiza-Folgen? St. Pöltens Bezirksobmann Erich Königsberger und Stadtparteiobmann Klaus Otzelberger sind sich einig, dass die FPÖ ihre Oppositionsrolle angenommen habe und nach „den Fehleinschätzungen der Regierung in der Coronakrise“ im Aufwind sei.

Ähnlich sieht das der ehemalige FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker aus Kaumberg: „Die FPÖ ist neu aufgestellt, hat sich ihre Glaubwürdigkeit wieder zurückgeholt und arbeitet mit voller Kraft für die Bürger.“ Die FPÖ habe die richtigen Lehren gezogen, attestiert auch Hermann Hahn jun. aus Bad Großpertholz, der einzige FPÖ-Bürgermeister des Landes: „Aber das Ibiza-Video war schon extrem. Als Parteifreier habe ich darüber genauso herzlich gelacht wie nun über das Video mit Kurz im Kleinwalsertal.“