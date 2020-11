Im eigenen Bundesland, aber auch in ganz Österreich. „Es heißt endlich aufwachen“, so Landes- und Klubobmann Udo Landbauer, der bei einer Pressekonferenz anhand zahlreicher Prozesse und Verurteilungen aufzeigte, dass auch in Niederösterreich schon seit Jahren die Gefahrenstufe extrem hoch ist: „Aber das wurde schlichtweg verschlafen – obwohl wir Freiheitlichen immer wieder darauf hingewiesen haben. Allerdings wurden wir deshalb immer nur als Hetzer und Menschenverachter hingestellt. Dabei verachte ich nur Terroristen!“

Und genau denen will man jetzt massiv entgegentreten. Mit einem Aktionsplan gegen den radikalen Islam. Fünf Anträge werden dazu noch in dieser Woche im Landtag eingebracht:

• So sollen radikal-islamistischen Moscheen und Vereine aufgelöst werden. Dieser radikal-islamistische Sumpf gehört trockengelegt", meint Landbauer.

• Als Pendant zum nationalen Sicherheitsrat soll ein Landessicherheitsrat (Landeshauptfrau, Regierungsmitglieder, Klubobleute, Vertreter der Landespolizeidirektion, des Landesamtes für verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie Vertreter des Landes-Militär- und Feuerwehrkommandos) gesetzlich verankert werden.

• Eine Dokumentationsstelle politischer/radikaler Islam muss eingerichtet werden …

• … und die muss dem Landtag einen jährlichen Situationsbericht über den Stand der Islamisierung in Niederösterreich vorlegen.

• Zudem fordert die FPÖ einen Kodex gegen Islamismus und Terrorismus, den alle im Bundesland agierenden islamischen Vereine, Organisationen und Moscheen verpflichtend unterfertigen sollen. Ansonst gibt’s keine Unterstützung.

Aber Udo Landbauer geht noch weiter – in Richtung Bund gerichtet wurden auch die Forderungen nach einem Verbot des politischen Islam analog zum Verbotsgesetz 1947 und nach einer Sicherungshaft für potenzielle Gefährder und Anhänger des „Islamischen Staates“ (IS).

„Damit solche Amokläufe bzw. Attentate wie vergangene Woche in Zukunft verhindert werden“, so Landbauer, der zum Abschluss der Pressekonferenz dann so richtig in Fahrt kam und nicht nur einen U-Ausschuss forderte, sondern Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), den er als Hauptverantwortlichen für „die Jauchegrube des staatspolitischen Versagens“ sieht, zum Rücktritt aufrief: „Er ist ein einzige Lebensgefährder, ich hoffe, er führt seine Verwandlung vom Nehammer zum Schmäh-Hammer ganz schnell weiter und wird zum Geh-Hammer!“