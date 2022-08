FPÖ NÖ: „Erste Pendler verlieren wegen Nordbahn ihren Job“

Werbung

35 Zug-Totalausfälle innerhalb 22 Tagen im Juli: Züge, die Haltestellen nicht abfahren, auf denen Menschen auf den Zug warten würden und überfüllte Wagons seien nur einige der Probleme entlang der Nordbahnstrecke, die von Wien über Hohenau bis nach Lundenburg (Breclav) in Tschechien führt. Ein wenig westlich davon befindet sich die Laaer Ostbahn. „Der Schienenbereich wird seit 2. Juli erneuert. Seither ersetzt ein zäher Schienenersatzverkehr die Zugverbindung im Moment, sagte der freiheitliche Bundesrat Michael Bernard im Rahmen einer Pressekonferenz der FPÖ NÖ.

Die Probleme bei der Nordbahn seien nicht neu: Bereits vor einigen Jahren habe es die gegeben. Der damalige Verkehrsminister Norbert Hofer habe durch Verbesserung der Fahrpläne die Ausfälle und Verspätungen damals beseitigt, sagt Bernard. Seit Juni seien sie aber wieder da – mit Folgen für pendelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

„Personen verlieren ihre Beschäftigung oder müssen viele Stunden mehr für die Anfahrt einberechnen. Eine Kindergärtnerin zum Beispiel hat ihren Job verloren, weil sie aufgrund von Zugverspätungen und Zugausfällen oft zu spät in die Arbeit gekommen ist. Eine Reisebüroleiterin, die aus einem Dorf im Bezirk Mistelbach stammt, musste ihre gutbezahlte Arbeit in Wien kündigen und eine schlechter bezahlte Arbeit in Gänserndorf annehmen, weil man diese Strecke aufgrund der hohen Treibstoffpreise noch mit dem Auto fahren konnte“, nennt FPÖ NÖ Verkehrssprecher und Landtagsabgeordnete Dieter Dorner einige der Auswirkungen der derzeitigen Problemsituation.

Die ÖBB nutze die heutige Technik, um die Zugpassagiere über Verspätungen und Ausfälle zu informieren. Das geschehe aber meist zu spät, kritisiert Dorner. Betroffene hätten als Konsequenz schon Facebook-Gruppen gegründet, um sich auszutauschen und an die Politik heranzutreten.

Dorner kritisiert, dass die türkis-grüne Regierung zwar möchte, dass die öffentlichen Verkehrsmittel mehr genutzt werden, aber die Kapazität nicht vorhanden sei. Zu den Verspätungen der und Ausfälle der Züge seien außerdem die Wagons überfüllt. „Drei von vier Wagons sowie die meisten Toiletten aus technischen Gründen sind oft versperrt.“.

Anstatt in den Ausbau der Regionalstrecken zu investieren, fokussiere man sich Land NÖ und VOR lieber auf den Ausbau des internationalen Reiseverkehrs, kritisiert Dorner. „Hochleistungsbahnen werden gebaut, damit der Weg nach Bratislava schneller wird. Das bringt aber einem Pendler keine Vorteile.“

Land NÖ investiert 1,1 Milliarden Euro in VOR-Öffisleistungen

Das Land Niederösterreich schloss einen Verkehrsdienstvertrag mit dem VOR, der für den Nahverkehr in Wien, Burgenland und Niederösterreich zuständig ist, ab. Das Land investiert 1,1 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren in den VOR. Für den Personennahverkehr seien Ausgaben von rund 176 Millionen Euro für das Jahr 2022 veranschlagt worden, und 181 Millionen Euro für das Jahr 2023 beschlossen worden.

Für die Freiheitlichen birgt der Verkehrsverbund Ost-Region dennoch zu wenig Transparenz. „Man hat in dem Konstrukt VOR keinen Einblick. Es geht an der Kontrolle des Landtages vorbei“, kritisiert Dorner. Die FPÖ fordert angesichts einer 1,1 Milliarden Euro Investition mehr Transparenz beim Verkehrsdienstvertrag mit der VOR sowie ein „Mitreden auf regionaler Ebene“. Zudem sollte das Geld zielgerichteter für Pendler eingesetzt werden.

Aus diesem Grund haben die FPÖ NÖ vor kurzem eine Anfrage an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, sowie Verkehrsministerin Leonore Gewessler bezüglich des Themas gestellt.