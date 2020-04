In einer Pressekonferenz gab FPÖ NÖ-Obmann Udo Landbauer heute eine Vorschau auf die Themen, die die FPÖ Niederösterreich in der morgigen Landtagssitzung einbringen will. Der „blau-gelbe Rettungsplan“ fordert zusätzliche Unterstützungsleistungen für Familien, Arbeitnehmer und Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind.

„Insgesamt soll den Niederösterreichern zusätzlich zu den Förderungen des Bundes eine Milliarde Euro an Landesgeldern zur Verfügung stehen. Dieses Volumen wird es brauchen, um Arbeitsplätze zu sichern, Betriebe aufzufangen und jene Menschen, die über ein stark vermindertes oder gar kein Einkommen verfügen, finanziell abzusichern“, sagt Landbauer. Er verweist außerdem darauf, dass sämtliche Unterstützungsleistungen und Soforthilfen bei den Betroffenen rasch und unbürokratisch ankommen müssen.

Die FPÖ fordert außerdem Direktförderungen für Kleinbetriebe, die bevorzugte Vergabe von regional verankerten Klein- und Mittelbetrieben bei öffentlichen Aufträgen, ein Konjunkturpaket für Arbeitslose und gezielte Förderungen für Arbeitnehmer, eine Standortförderung für Hersteller medizinischer Produkte, sowie einen eigenen NÖ Wirte- und Gastronomiefonds und die erhöhte Wohnkostenhilfe für alle Niederösterreicher in Not.

Zur Wohnkostenhilfe will die FPÖ NÖ einen Antrag bei der morgigen Landtagssitzung einbringen. Laut Landbauer soll diese auf drei Monate begrenzt maximal 500 Euro pro Monat betragen, dabei solle eine Verschuldung aber verhindert werden. Jene die durch die Krise momentan kein oder ein stark vermindertes Einkommen haben, sollen dadurch direkt vom Land unterstützt werden, so die Forderung der FPÖ. Sie kritisiert, dass die erhöhte Wohnkostenbeihilfe momentan nur jene bekommen würden, die sich bereits im System der NÖ Wohnbauförderung befinden würden.

Der zweite Antrag, den die FPÖ NÖ morgen einbringen will, „Nein zum Überwachungsstaat – Bürgerrechte dürfen in der Krise nicht geopfert werden“, bezieht sich unter anderem auf die Auswertung von Handydaten durch die Regierung sowie um die Diskussion zur angedachten Verpflichtung der Corona-Tracking App des Roten Kreuzes.