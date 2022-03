FPÖ NÖ fordert Verdoppelung des Heizkostenzuschusses

Sprit, Strom, Heizen – Sehr viele Bereiche sind zurzeit von einer massiven Preissteigerung betroffen. Die FPÖ NÖ wird deshalb die Teuerung in einer Aktuellen Stunde zum Hauptthema in der kommenden Landtagssitzung am 24. März machen. Die Freiheitlichen fordern Sofortmaßnahmen gegen die Kostenlawine.

„Die ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner redet sich seit Monaten auf die Bundesregierung aus und schwadroniert von Hilfen für die Landsleute, die es gar nicht gibt. Dabei gäbe es auf Landesebene viele Möglichkeit, selbst aktiv zu werden“, meint FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer in einer Aussendung.

FPÖ will Heizkostenzuschuss in Höhe von 300 Euro

Die FPÖ fordert unter anderem die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro in Niederösterreich. In Niederösterreich sei der Zuschuss im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr niedrig. „Die ÖVP bewegt sich keinen Millimeter und blockiert diese dringend notwendige Direkthilfe“, so Landbauer.

Er kritisiert zudem, dass die Bundesregierung und Landeshauptleute seit Monaten bei der Teuerung nur zusehen würden, ohne aktiv zu handeln. „Ein ergebnisloser Gipfel jagt den nächsten. Es wird evaluiert und viel heiße Luft produziert“, meint Landbauer. Die FPÖ NÖ fordere einen sofortigen Preisstopp. Das Leben müsse wieder leistbar sein.