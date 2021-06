Dass die FPÖ der Veräußerung der Wohnbauförderungen zustimmen will, ist für SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar "ein Schlag ins Gesicht der Niederösterreicher". Landbauer stimme kurzfristiger Budgetkosmetik der ÖVP NÖ zu, während diese Einnahmen dem Landeshaushalt in den kommenden Jahren fehlen würden: "Bis zu 1,65 Milliarden Euro an Wohnbaudarlehen sollen verkauft werden, wobei lediglich 90 Prozent der Summe als Erlös gefordert werden. Damit macht sich die FPÖ mitverantwortlich für einen Verlust von bis zu 165 Millionen Euro an Steuergeldern der Niederösterreicher. Das ist kurzsichtig und dafür sind wir nicht zu haben. Wir sagen: Finger weg vom Fördergeld der niederösterreichischen Häuslbauer. Zu frisch sind die Erinnerungen an die ÖVP-Spekulationen mit Wohnbaugeldern in Niederösterreich."

Die "krampfhaft inszenierte" Diskussion über die Staatsbürgerschaften sei auch mehr als durchschaubar und werde von Landbauer noch dazu mit bewussten Fehlinterpretationen gespickt: "Die Phantasiezahlen, die hier vom Bundeskanzler abwärts genannt werden, sind jedoch völlig unseriöse Verunsicherungsversuche. Der Vorschlag von LH Kaiser trifft in erster Linie Staatsangehörige von EU-Ländern - auch wenn Udo Landbauer noch so vehement laufend von Asylwerbern spricht", stellt Kocevar klar. "Mit welcher Doppelmoral hier gewerkt wird, zeigt die Tatsache, dass man noch im Regierungsprogramm 2017 (Anm.: ÖVP/FPÖ) ebenfalls EU-BürgerInnen, nämlich den Südtirolern, die Möglichkeit einer Doppel-Staatsbürgerschaft eröffnen wollte. Auf die Frage, ob jemand im Herzen Österreicherin oder Österreicher ist, gibt es in vielen Bereichen – Krankenpflege, Handwerksberufe, Reinigungskräfte – nur eine einfache Antwort: Ja, das beweisen sie Tag für Tag, indem sie wichtigste Tätigkeiten zum Wohle von uns allen ausüben.“