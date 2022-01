Warum enthalten viele Kosmetik-Produkte Plastik?

Auf den ersten Blick haben diese Dinge kaum etwas miteinander zu tun – trotzdem enthalten, je nach Produktklasse, bis zu 75 Prozent der Kosmetikprodukte Mikroplastik. Das Problem dabei: Traditionelle Kunststoffe werden in der Natur nur langsam abgebaut. Noch dazu sammeln sich die winzigen Plastikteilchen in Bächen, Flüssen und am Meer, gleichzeitig aber auch über die Nahrungskette in Tieren – und letztendlich im Menschen – an.

Pro Woche nimmt ein Mensch nämlich mehrere Gramm Plastik auf. Darüber hinaus gibt Plastik zum Teil auch bedenkliche Chemikalien in die Umwelt ab. Der Einsatz von Mikroplastik in Kosmetikprodukten hat mehrere Gründe: Mikroplastik wirkt in Peelings als Schleifmittel, einige Cremen enthalten Mikroplastik, um geschmeidiger zu wirken. In Haarpflegeprodukten wird Mikroplastik eingesetzt, das sich um die Haare legt und somit ein Verfilzen verhindert.

Prof.(FH) Priv. Doz. DI Dr. Uwe Rinner leitet den Studiengang Applied Chemistry an der IMC Fachhochschule Krems. IMC FH Krems

Auch wenn der Einsatz von Mikroplastik verständlich scheint, langfristig tun wir uns nichts Gutes. Der Griff zum Produkt ohne Mikroplastik ist aber möglich. Dafür müssen wir genau auf das Kleingedruckte achten. Hinter Begriffen wie Acrylate Copolymer, Polyquaternium verbirgt sich Mikroplastik.

Seit kurzem gibt es auch Apps (für Android- und Apple-Geräte unter Begriffen wie „Scanner“ und „Inhaltsstoffe“ zu finden), die Produkte mit Mikroplastik identifizieren. Kontrolle ist die einzige Möglichkeit, bis Gesetze den Einsatz verbieten. Kosmetik kommt auch ohne Mikroplastik aus.