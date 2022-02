Wie entstehen Nahtod-Erlebnisse?

Nahtod-Erlebnisse sind erinnerte Wahrnehmungen, die Menschen in lebensbedrohlichen Situationen gemacht haben. In der Beforschung dieser Phänomene ist eine breite Palette an Erfahrungen zusammengetragen worden: die Erfahrung eines bewussten Seins ohne Körper, Tunnel-, Licht-, Jenseits- und Weltraumerfahrungen, Gefühle von Liebe, Frieden, Geborgenheit und Schmerzlosigkeit, aber auch Gefühle von Angst und Bedrängnis.

Martin Aigner Foto: Felicitas Matern

Zudem werden Begegnungen mit Wesen oder Angehörigen genannt. Aus einem eigenen Intensivaufenthalt sind mir „der kühle Hauch des Todes“, Erstickungserlebnisse und „lebhafte Erinnerungen an eigene Lebensereignisse“ erinnerlich. Aus psychiatrischer Sicht können zwei Situationen unterschieden werden: ein sogenannter „dissoziativer Zustand“ und ein „deliranter Zustand“.

Der dissoziative Bewusstseinszustand ist zwischen Wachsein und Schlaf angeordnet. Dabei wird Außen- und Zeitwahrnehmung reduziert. Eine Alltagsdissoziation, die jeder kennt, ist z.B. das „ins Narrenkastl schauen“. Bei deliranten Zuständen kommt es durch die schlechte körperliche Verfassung zu Störungen der Hirnfunktion, der gesamte Leib ist betroffen und aus dem Gleichgewicht.

Aus medizinischer Sicht ist es wahrscheinlich, dass wir in solchen Extremsituationen Erinnerungsverfälschungen haben.