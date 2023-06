Bis zu 220 Euro an Klimabonus kassieren

Was ist der Klimabonus eigentlich?

Als Teil der ökosozialen Steuerreform von Schwarz-Grün im Bund soll der "Klimabonus“ klimafreundliches Verhalten belohnen. Das Geld dafür kommt aus den Einnahmen des CO2-Preises, die parallel dazu eingeführt wurde. Seit Oktober 2022 werden CO2-Emissionen in Österreich besteuert. Der CO2-Preis liegt nach Einführung (30 Euro) aktuell bei 32,5 Euro pro Tonne und soll bis 2025 schrittweise auf 55 Euro pro Tonne steigen. Die Konsumenten spüren die Bepreisung speziell an der Zapfsäule, beim (fossilen) Heizen, aber auch bei Lebensmittel und Transportmittel.

Die jährliche Einmalzahlung, der „regionale Klimabonus“, dient als Ausgleich für die eingeführte CO2-Bepreisung und soll klimafreundliches Verhalten belohnen.

Im Rahmen des Anti-Teuerungs-Pakets wurde er im Jahr 2022 von ursprünglich 100 bis 200 Euro je nach Wohnlage auf 250 Euro erhöht und weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt. Heuer wird er wieder„normalisiert“ ausbezahlt. Das heißt, ein Sockelbeitrag für alle plus regionale Staffelung.

Die CO2-Bepreisung spüren Pendler beim Tanken: Diesel verteuert sich seit Einführung (Okt. 2022) und Erhöhung (1.1.2023) um 9,8 Cent je Liter (inkl. MwSt), Benzin um 8,9 Cent. Foto: Erwin Wodicka

Wer bekommt diesen Zuschuss?

Alle Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Anspruchsjahr für mindestens 6 Monate in Österreich haben. Häftlinge erhalten heuer keinen Klimabonus mehr, da sie "keinerlei Kosten der CO2-Bepreisung tragen müssen“, heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Neben der Hauptwohnsitzmeldung wird nunmehr auch eine Hauptwohnsitzbestätigung, die oft von obdachlosen Menschen in Anspruch genommen wird, für den Anspruch anerkannt.

Wie hoch fällt er aus?

110 Euro, 150 Euro, 185 Euro oder 220 Euro. Die Höhe hängt vom eigenen Hauptwohnsitz und der örtlichen Verkehrsinfrastruktur ab. Je besser der öffentliche Verkehr und die Infrastruktur, desto niedriger die Auszahlung. Die Gemeindekategorien wurden von der Statistik Austria erstellt - dabei wurden auch die Wiener Bezirke jeweils gesondert betrachtet. Hier erfährt ihr mithilfe eurer Postleitzahl, wie viel ihr konkret bekommt.

Kinder bzw. Minderjährige bekommen jedenfalls die Hälfte und mobilitätseingeschränkte Personen immer 220 Euro.

Was muss ich tun, um ihn aufs Bankkonto zu erhalten?

Nichts weiter, wenn auf FinanzOnline gültige Kontodaten nach dem 1. Jänner 2020 hinterlegt wurden. In dem Fall wird der Klimabonus automatisch und ohne Antrag direkt aufs Bankkonto überwiesen. Im Vorjahr erhielten 85 Prozent den Klimabonus in Form von Überweisung. Alle anderen erhalten ihn wieder in Form von Gutscheinen mittels RSa-Brief.

Wann erhalte ich den Klimabonus?

Die erste Auszahlungswelle des Klimabonus 2023 wird wie vergangenes Jahr voraussichtlich im Herbst erfolgen. Die letzte Tranche soll im Februar 2024 ausbezahlt werden.

