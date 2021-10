Große Mehrheit sieht türkis-grüne Koalition am Ende

Knapp 30 Prozent (1.811 Stimmen) bejahten und glauben somit, dass die Regierung unter Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Ex-Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der Sebastian Kurz als Kanzler nach der Regierungskrise nachfolgte, sogar bis zum Ende der Legislaturperiode hält.

Umfrage beendet Hat Türkis-Grün noch eine Zukunft? Ja Nein





Die große Mehrheit jedoch, rund 70 Prozent bzw. 4.371 Leserinnen und Leser, befürchtet, dass die türkis-grüne Bundesregierung in absehbar Zeit zerbricht. Das würde entweder in Neuwahlen oder eine neue Koalition (SPÖ, NEOS, GRÜNE inklusive FPÖ) münden.

Durchregieren wäre „eine Sensation“

Politikwissenschaftler Thomas Hofer wundert dieses Abstimmungsergebnis nicht, „nach dem Bild, was man da abgeben hat.“ Er glaubt nicht an ein Durchregieren von Türkis-Grün. „Das wäre eine Sensation. Das heißt umgekehrt aber nicht, dass sie gleich übermorgen platzen wird“, so Hofer.

Thomas Hofer NOEN, Foto: zVg

Die Nerven bei den Regierungspartnern liegen jedenfalls blank. Die Situation sei deutlich angespannter als noch vor einer Woche, sagt Hofer. Die sehr gut funktionierende Achse Kurz-Kogler sei durch die Inseratenaffäre und Regierungskrise gebrochen. Jetzt halte die beiden Parteien nur mehr die gemeinsame Unlust an Neuwahlen zusammen. „Das ist nicht gerade der beste Kit für eine Zusammenarbeit“, glaubt Hofer. Ein parlamentarischer U-Ausschuss zur möglichen Korruption in der ÖVP werde vermutlich deutlich konfliktreicher und emotionalisierter als der vergangene Ibiza-U-Ausschuss geführt werden.

Mikl-Leitner für Kurz‘ Rücktritt „ganz wesentlich“

Für den Rücktritt von Ex-Kanzler und ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz sei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ganz wesentlich gewesen, sagt Hofer. „In ihrem nächsten Wahlkampf bei den Landtagswahlen 2023 – oder gegebenenfalls schon früher – kann der Heckmeck auf der Bundesebene nicht in ihrem Interesse ein.“ Mikl-Leitner habe Kurz nicht öffentlich kommentiert. Ihre Parteikollegen, die Landeshauptleute Schützenhöfer (Steiermark), Platter (Tirol) und Wallner (Vorarlberg), hingegen traten deutlich forscher auf. „Auch wenn die ÖVP türkis angepinselt ist, sind die Landes- und Bündestrukturen im Hintergrund weiterhin stark“, sagt Hofer.

Es sei evident, dass die Türkisen innerhalb der ÖVP einen dramatischen Verlust an Kontrolle hinnehmen musste. „Manche sind nicht mehr in Amt und Würden (Anm: Medienchef Gerald Fleischmann und Pressemann Johannes Frischmann)“, sagt Hofer. Auch in der Öffentlichkeit gebe es einen Unmut, was zentrale Player angeht. „Die ÖVP-Welt ist nicht mehr so, wie sie davor war. Das geht einher mit einem Machtverlust. Dennoch gebe es immer noch welche, die sagen: 'Wir ziehen durch'“, sagt Hofer.

Hintergrund: Regierungskrise und Korruptionsverdacht

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Ex-Kanzler und ÖVP-Parteiobmann Sebastian Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Untreue. Seit 2016 sollen das türkise Team den Aufstieg des in der Vorwoche "zur Seite getretenen" Ex-Kanzlers an die Spitze von Partei und Staat durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert haben. Dafür seien Steuermittel geflossen. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, die am 6. Oktober 2021 nach einer historischen Razzia-Premiere im Bundeskanzleramt publik wurden. Betroffen von den Razzien im Kanzleramt waren der Sprecher des Ex-Kanzlers, Johannes Frischmann, der Medienbeauftragte am Ballhausplatz Gerald Fleischmann (beide derzeit beurlaubt) und ÖVP-Berater Stefan Steiner. Auch in deren Privatwohnungen, in der ÖVP-Bundesparteizentrale und im Finanzministerium sollen Durchsuchungen stattgefunden haben.

Nach Forderung der Grünen nach einer "untadeligen Person" statt Kurz an der Spitze der Regierung verkündete Sebastian Kurz seinen Rücktritt als Kanzler, übernahm sein Nationalratsmandat und wurde vom ÖVP-Klub anschließend einstimmig zum ÖVP-Klubobmann im Parlament gewählt. Der bisherige Klubobmann August Wöginger rückte als geschäftsführender Klubobmann an die zweite Stelle.

Da Sebastian Kurz als Nationalratsabgeordneter Immunität genießt und nicht gegen ihn ermittelt werden kann, hat die WKStA den Nationalrat inzwischen um "Auslieferung" ersucht. Aus dem ÖVP-Klub hieß es zuletzt dass man das Begehren nicht nur unterstütze, sondern auch froh darüber sei, dass dieses so rasch eingebracht worden sei. Dadurch werde es zügig die Möglichkeit geben, die Vorwürfe gegen Kurz zu widerlegen.