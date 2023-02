Frage der Woche Nach der Wahl: Teuerung und Asyl bewegen NÖN-Leserschaft am meisten

D ie Parteien starten diese Woche in die Koalitionsverhandlungen für die neue Landesregierung. Die NÖN wollte dazu wissen, welche Themen jetzt für die Bevölkerung am wichtigsten sind. Inflation und Zuwanderung wurden dabei am häufigsten genannt.