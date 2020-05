Die Maturanten und Abschlussklassen kehrten nach dem coronabedingten Home Schooling am Montag in die Klassen zurück. Weitere Schüler folgen bald. Wie zahlreiche Schreiben an die NÖN zeigen, sind bei Eltern, Lehrern und Direktoren aber noch einige Fragen zur praktischen Umsetzung des geplanten Schichtbetriebs mit Hygiene-Maßnahmen offen:

Wie wird der Zugang zur Schule geregelt?

Die AHS-Direktoren-Vertretung äußerte nach den vom Bildungsministerium präsentierten Plänen Bedenken, wie man damit umgehen soll, wenn in der Früh Kinder in Scharen in die Schulgebäude strömen. „In der Zwischenzeit hat sich da aber einiges getan“, sagt Direktoren-Vertreterin und Mistelbacher BORG-Direktorin Isabella Zins. Es habe Gespräche mit dem Ministerium und der Bildungsdirektion gegeben.

Außerdem wurde eine Schulbegehung gemacht, um auf die Druckpunkte bei der Umsetzung des Hygienehandbuchs hinzuweisen. Zins präsentiert nun einen ersten Plan, wie der Zugang zur Schule in der Praxis ablaufen soll: An den Eingängen werden Desinfektionsmittel bereit stehen, erklärt sie. Schulwarte, Lehrer oder „im Idealfall“ auch externe Helfer sollen kontrollieren, ob die Schüler das auch verwenden. „Es ist klar, dass sich da Schlangen bilden könnten“, meint Zins. Wie das Zugangsmanagement in der Praxis funktioniert, soll nun mit den Maturanten getestet werden.

Sollen Kinder Masken tragen?

Skeptisch zeigen sich Eltern und Lehrer darüber, ob man Kindern zumuten könne, Mundschutzmasken zu tragen. Das ist zwar nicht im Unterricht, aber auf dem Gang oder für die Älteren auch in der Pause vorgesehen. Laut der AHS-Direktoren-Vertreterin müsse kontrolliert werden, ob die Schüler sich an diese Sicherheitsmaßnahme halten, was wiederum personelle Ressourcen erfordere. Bedenken gibt es rund um die Masken auch in die umgekehrte Richtung – nämlich darüber, dass das Abnehmen während des Unterrichts ein gesundheitliches Risiko für Schüler und Lehrer darstellt.

Die St. Pöltner Volksschul-Direktorin Alexandra Schiffler will beispielsweise, dass Masken auch in den Stunden nicht abgenommen werden. „Ich habe in die Hausordnung aufnehmen lassen, dass bis auf Weiteres auch im Unterricht Masken getragen werden“, sagt sie. Damit die Kinder trotzdem genug (Frisch)-Luft bekommen, sollen sie dafür jeden Tag eine Stunde im Garten verbringen.

Können Kinder die Mindest-Abstände einhalten?

Ähnliche Bedenken wie zum Tragen der Masken gibt es auch über das Einhalten der Mindest-Abstände, das in den Schulen gefordert wird. Um den Kindern zumindest beim Abschätzen der Abstände zu helfen, bringen gerade viele Schulerhalter Bodenmarkierungen in und vor den Gebäuden an. Manche entwickelten auch kreative Ideen, um den Jüngeren deutlich zu machen, wie groß ein Meter ist. In der St. Pöltner Otto-Glöckel-Schule etwa wurden dafür Stecken mit Baby-Elefanten gebastelt.

Wie viele Lehrer fallen aus, weil sie zur Risikogruppe zählen?

Noch nicht ganz klar ist auch, wie viele Lehrer nicht unterrichten können, weil sie zur Risikogruppe zählen. „Es gibt Lehrkörper mit vielen älteren Personen“, meint Zins und betont, dass das an einigen Standorten noch eine personelle Herausforderung werden könnte.