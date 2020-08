Voller Tatendrang hat Lisbeth Kern 1996 ihr Büro im damaligen Amtshaus bezogen. Neben ihrem Brotberuf bei der Gebietskrankenkasse rückte sie zu Terminen aus und brachte mit dem Rückhaltebecken ihr erstes großes Projekt auf Schiene.

Riedler Lisbeth Kern (SPÖ) ist von allen Ortschefinnen am längsten im Amt.

„Als Frau war ich damals noch ein bisschen wie eine Außerirdische“, lacht die Sozialdemokratin, die als 40-Jährige Bürgermeisterin in Petzenkirchen (Bezirk Melk) wurde.

Was sie damit meint, wird, wenn man sich die Zahlen über Frauen in der Politik ansieht, schnell klar. 1996 war Kern eine von nur 20 Bürgermeisterinnen in Österreich. Im Laufe der Zeit bekam die heute längsttätige Ortschefin einige Kolleginnen: 2010 gab es 120 Ortschefinnen, heute sind es 186.

In NÖ ist der Anteil der Bürgermeisterinnen im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern zumindest zweistellig. 12,6 Prozent der Bürgermeister-Sessel sind hier von Frauen besetzt. Seit den Gemeinderatswahlen im Jänner sind es drei mehr, also 72 Ortschefinnen. Eine von ihnen ist Bernadette Schöny als jüngste Bürgermeisterin Österreichs in der Gemeinde Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling).

„Heutzutage sind Frauen in der Politik selbstverständlich, gleichzeitig sind sie aber noch immer sehr gering vertreten“, meint Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Monihart Bernadette Schöny (ÖVP) ist die jüngsten Bürgermeisterin Österreichs.

Bernadette Schöny berichtet von veralteten Rollenbildern: „Es ist gesellschaftlich noch nicht angekommen, dass eine Frau nicht ausschließlich im Sekretariat sitzt, sondern auch im Bürgermeisterbüro, wo Entscheidungen getroffen werden.“

Mehr Politikerinnen in städtischen Regionen

In den Reihen unter dem Bürgermeister sieht es mit dem Frauen-Anteil besser aus. Aktuell gibt es, laut dem Gemeindebund, 428 Vizebürgermeisterinnen und 9.180 Mandatarinnen (von insgesamt 39.749) in Österreich. Zusammengerechnet sind 23 Prozent aller Kommunalpolitiker weiblich. In NÖ zeigt sich hier ein Unterschied zwischen ländlichen und städtischen Gegenden. Während es die meisten Kommunalpolitikerinnen etwa in Mödling gibt, sind Frauen am schwächsten in Waidhofen/Thaya vertreten.

Beim Gemeindebund beobachtet man, dass sich Frauen häufiger zur Übernahme eines Gemeinderatsmandats bereiterklären. „Den Schritt ins Bürgermeisteramt wagen sie aber nicht mehr“, so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Deshalb will man das Amt stärker bewerben.

Die Erfahrung gemacht, dass Männer in irgendeiner Art überlegen seien, hat Lisbeth Kern in 23 Jahren nie. „Wichtig ist, dass man die Funktion mit Liebe macht. Ob man eine Frau oder ein Mann ist, ist völlig egal.“