Bürgermeisterinnen als Vorbilder in der Hofburg .

In Niederösterreich gibt es 573 Gemeinde-Chefs. Nur 69 davon sind Frauen. Blickt man auf ganz Österreich ist der Anteil der Bürgermeisterinnen noch geringer: Er liegt bei acht Prozent - und damit trotzdem auf Rekordniveau. Wie man mehr Frauen motivieren kann, die Spitzen-Funktion in der Kommunalpolitik zu übernehmen, diskutierten 110 Bürgermeisterinnen auf Einladung von Doris Schmidauer in der Hofburg.