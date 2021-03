Die Erfahrungen von Frauen in der Coronakrise und aktuelle Herausforderungen standen im Mittelpunkt eines Video-Austausches zwischen Frauenministerin Susanne Raab und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl mit den Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen Österreichs.

„Der Austausch hat uns besondere Einblicke in den Umgang der Gemeinden mit der Corona-Krise und den lokalen Herausforderungen in den Gemeinden und Regionen gegeben“, resümieren Raab und Riedl.

In der Krise würden die Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen eine besonders große Verantwortung für die Bevölkerung tragen, weil die Umsetzung von Maßnahmen oft regional passieren muss: „Der Kommunalpolitik kommt gerade jetzt eine große Bedeutung zu. Und es zeigt sich, dass Frauen in der Kommunalpolitik nicht nur aus demokratiepolitischen Gründen notwendig sind. Sie sind auch gerade jetzt in der Krise unverzichtbar, weil sie mit ihren ganz speziellen Kompetenzen, Sichtweisen und Alltagserfahrungen die Frauenperspektive in die Politik bringen und damit auch die örtliche Gemeinschaft stärken“, so Raab und Riedl.

Deshalb soll der Anteil an Kommunalpolitikerinnen weiter gestärkt werden. Denn die "können wichtige Vorbilder und Mutmacherinnen für andere Frauen sein“, glaubt Frauenministerin Raab.

Niederösterreich hat die meisten Ortschefinnen

Aktuell gibt es in Österreich so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie: 197 Frauen oder knapp 10 Prozent stehen derzeit an der Spitze einer Gemeinde. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren waren es nur 45 Frauen an der Spitze der Gemeinden. Bei den Gemeinderätinnen liegt die Zahl schon bei 23,6 Prozent, oder 9757. Vizebürgermeisterinnen gibt es aktuell 453 oder rund 20 Prozent. Niederösterreich führt das Ranking sogar an: Hier gibt es mit 74 die meisten Bürgermeisterinnen aller Bundesländer.